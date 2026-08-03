ドジャースにトレードで加入したタリク・スクバル投手（３０）は２日（日本時間３日）に本拠地でのレッドソックス戦で試合中にベンチに登場し、ロバーツ監督とハグした。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）が速報したところ、約４時間ほどで閲覧数が１００万回を超え、同時に批判コメントが殺到した。「つまりあの涙は全部嘘だったてことか」「ドジャースは野球を台無しにしている。もう彼らが出場する試合は見ない」「早く球界にサラ