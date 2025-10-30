YouTubeに投稿されたのは、ワンコ2匹が沢登りをした時の様子です。投稿は記事執筆時点で16万3000回再生を突破し、2匹が上流を目指して力強く進んでいく姿に「すごい！」「涼しそう&楽しそう」「一生懸命で可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：２匹の犬を沢登りに連れて行った結果→けわしい道のりなのに…運動神経バツグンな『まさかの光景』】

ワンコ2匹と沢登りをしたら…

カナダ在住の柴犬「ナラ」ちゃん＆「ソラ」くんは、お父さんやお母さんと登山をしたりキャンプをしたり、雄大な自然の中でアウトドアライフを満喫しているそうです。暑い日が続いて2匹が夏バテ気味だったので、この日は沢登りを楽しむことに。

軽く山に登ってウォーミングアップをしてから川に到着すると、さっそく川の中を歩きはじめたナラちゃんとソラくん。「冷たくて気持ちいい～！」とすっかりご機嫌になって、にこやかで明るい表情を見せてくれたとか。2匹とも川で涼んで元気が出たようなので、みんなで沢登りを開始！

沢登りでは石が多い道や岩の上や水の中を進まなくてはならないため、普通の登山とは異なる大変さがあるはずです。

しかし運動神経抜群のナラちゃんは、ぴょんっと華麗に岩から岩へ飛び移ったり、橋代わりの流木をバランスを保ちながら渡ったりして、どんどん上流に向かって進んでいったそう。そしてソラくんも遅れまいと、頑張ってついていっていたといいます。

そのカッコよくて頼もしい姿には、惚れ惚れしてしまいます！お父さんとお母さんも「すごい！」「やる～！」と、2匹の運動能力の高さに大盛り上がりしながら沢登りを楽しんだそう。

たくさん遊んで褒められて大満足

そしてしばらく進むと、谷幅が狭く岩に行く手を塞がれている場所に辿り着きました。ナラちゃんはもっと上流まで登りたそうにしていたのですが、さすがにこれ以上は進めそうにないので、沢登りは終了して下流に引き返すことに。

おやつを食べてエネルギー補給をしてから、再び歩き出す2匹。誰よりも沢登りを満喫していたナラちゃんはもちろん、ソラくんもまだまだ元気いっぱいで楽しそうな様子だったとか。流木を渡った後に「Good boy！」と褒められて、ニコッと笑顔になる場面も。得意げな姿が、たまらなく可愛いです。

そして無事に下流まで戻ってきたら、お家に帰ることに。ナラちゃんとソラくんは涼しい渓谷で思い切り遊べて満足したようで、帰りの車の中でもご機嫌な様子だったとのこと。しっかりリフレッシュできたようなので、次の日からは夏の暑さに負けずに笑顔で過ごせそうですね！

この投稿には「ぐんぐん進んで逞しすぎ」「迫力のある沢登りでした」「さすがフルタイム四駆！！人間と違って運動神経抜群だ」「褒められると本当に嬉しそう。時々ドヤ顔で可愛い」「素敵なリフレッシュになりましたね」「見てるだけで涼しくなりました」といったコメントが寄せられ、ナラちゃんとソラくんが沢登りを楽しむ光景が多くの人に感動と涼を届けてくれることとなりました。

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、ナラちゃん＆ソラくんが登山や川遊びをする可愛くてカッコいい姿がたくさん投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。