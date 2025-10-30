この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「亡くなった赤ちゃんは“いなかったこと”にしないで」心の整理と前向きな乗り越え方を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが「50人に1人の割合の『死産』こころの整理ってどうしたら…」と題した動画を公開。HISAKOさんは、視聴者から寄せられた「妊娠23週で死産を経験し、トラウマになりそう」「次が怖い」といった切実な相談に、経験豊かな助産師、そして母親としての視点から語りかけた。



HISAKOさんは「妊娠ってまず“できること”自体が奇跡。その後元気に育って無事に生まれるのも奇跡の積み重ね」とし、妊娠や出産が“自分の思い通りにはいかない世界”であることを強調。「流産、死産、障害も本当に日常茶飯事で、どれだけ努力しても命のことだけはコントロールできない」と、自分ではどうにもならない現実があることを語った。「妊娠っていうのは誰にでも何が起こるかわからない。死産も決して特別な出来事じゃない」と、頑張った人が不妊で悩み、思いがけない経験に戸惑う気持ちにも寄り添った。



また、21週でお空に帰った赤ちゃんと向き合ったある夫婦のエピソードでは、「その赤ちゃんが使命を持ってお腹にきて、夫婦が本当に話し合うきっかけをくれた」と語り、「“亡くなった命も生きた証がある”。それに気づけたことで、その夫婦は次の子の出産にも前向きになれた」と明かす。さらにHISAKOさんは「どんなに辛いこと、納得いかないことにも、きっと意味や学びがある。経験を糧に人は強くなれる」と、支えてきた多くのママたちの姿勢に感銘を受けたという。



死産を経験した後の妊婦について、「よく“次の子が一人目です”と母子手帳に書いてしまう人がいるけど、堂々と“二人目です”と認めてあげてほしい。いなくても“存在していた命”だと胸を張って話してほしい」と力を込め、「諦めずに、亡くなった赤ちゃんのことも忘れないで」と視聴者に呼びかけた。



動画の最後には「どんなことがあっても、きっと乗り越えられるし、必ず喜びも見つかる。人間は色んな経験を経て強くなれる」とエールを送り、「涙もろくてすみません」と自身の思いも語ったHISAKOさん。困難な現実に直面するママたちへ“寄り添う言葉”を発信し続ける姿が印象的な動画となった。