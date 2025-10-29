¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Û¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥²¡¼¥à¡×ÅÐ¾ì¡¦¤æ¤é¤æ¤é¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ª
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¾å¼ê¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤è¤¦¡£
¡ù¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¤è¤ê¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ë¤ª»®¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö ¥«¡¼¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥²¡¼¥à¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²È¤Ë½»¤à³¤ÌÊ¤Î»Ò¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¡¢²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¶ñºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö ¥«¡¼¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥«¡¼¥Ë¡¢¥¤¥«¥ë¥É¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥²¡¼¥à¤À¡£
¥²¡¼¥à¤Ï¥Ð¥ó¥º¤ä¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥Ñ¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¶ñºà¤ò¥¿¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¥Ï¥Þ¤ë¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¥²¡¼¥à¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¤ª»®¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆñ°×ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ª
ÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤ÏÍ·¤ÖÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦ÌÌ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ÎÌÌ¤È¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÌÌ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï9·îËö¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles , logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
