YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師であり12人の母でもあるHISAKOさんが、「【遊び場トラブル】1～3歳のおもちゃ独占…有効な声かけとは（お手紙シリーズ）」と題し、子育て広場で起きがちな幼児同士のトラブルについて、視聴者から寄せられた悩み相談をもとに語った。

動画では、1歳2ヶ月児の母親から「遊び場でおもちゃを独り占めする子がいて困る。親の有効な介入ができていない中、帰るべきではと思ってしまうが、自分の子にも同じことが起きるかもしれない。どう対応すべきか」という手紙が紹介される。HISAKOさんは子どもの「イヤイヤ期」ならではの自己中心的な行動や、1～3歳の発達段階での特性について丁寧に解説。「ルールやマナーが分からないのは当たり前。1～3歳の子どもにとって『私が優先中心！』『地球は自分中心』で、それを自己主張することで少しずつ社会性を学んでいく」「おもちゃ独り占めも学びのひとつ。自分もされたら嫌かも、と気づくプロセスが大事」と強調する。

また、現場での介入について「有効な介入って本当に難しい。たとえ保育士でも正解はない」と明言。自身の対応策として「子どもの気持ちをまず代弁し、落ち着けば代替案をそっと出す。相手の親にも共感する視点を忘れず、お互い様の気持ちで」と姿勢や声かけのコツを解説した。

さらに「『帰ればいいのに』と直接伝えてしまうのは絶対NG。発達段階や個性の違いを受け入れて、いろんな子がいること自体を学びの機会に」と訴えたうえで、「どんなにうまく対応できなくても当たり前。みんな思考錯誤でOK。焦らず温かく見守っていくことが大事」「遊びはすべての子どもに与えられるべきで、それぞれの権利」など、寄り添いのあるアドバイスを連発。

動画の終盤、HISAKOさんは「1歳から3歳のイヤイヤ期の子育ては難しいよ。うまくできなくて当たり前で答えはないからね。みんな思考錯誤しながらやっていったらいいのかなと思います」と視聴者にエール。「また次の動画でお会いしましょう」と、優しく締めくくった。

