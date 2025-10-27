¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡»³ÀîÊæ¹â¤¬¤ªÌÜ³Ð¤áV·â&3¥é¥ó¤Î5ÂÇÅÀ¤Ç¸×Ã¡¤¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×Âè3Àï¤Ø¡ÈºÇ¹â¤ÎÀª¤¤¡É
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¤Ï26Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬10¡½1¤Çºå¿À¤ËÂç¾¡¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£0¡½1¤Î½é²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤Ï»³Àî¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡£»³Àî¤Ï2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤Î5°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦27Æü¤Ï°ÜÆ°Æü¤Ç¡¢28Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»³Àî¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤«¤Þ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤«¡£¹½¤¨¤Æ¤«¤é¤ÎÂÇ¤Ä´¶¤¸¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6¡½1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç2ÈÖ¼ê¡¦´äÄç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Èôµ÷Î¥133¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬ËÜµòÃÏ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£½é²ó¤Ë¤â·ª¸¶¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ËÈ¿±þ¡£±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤¹¤ë·è¾¡¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤«¤éÁá½Ð¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂç·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÉú¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥¢¡¼¥ê¡¼¤Î»þ¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°Æü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡È¤ªÌÜ³Ð¤á¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦226¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¡£µå³¦Á´ÂÎ¤¬Åê¹âÂÇÄã¤À¤¬¡¢²áµî3ÅÙÅþÃ£¤·¤¿¡Ö40ËÜ¡×¤ò¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þÂå¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë40ËÜ¡¢50ËÜ¤òÂÇ¤ÄÊýË¡¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£Ç¯¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤È¤«À¨¤¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡²áµî4ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤Îº´Æ£µ±¤ÎÁ°¤ÇÎ¾·³¤òÄÌ¤¸¤Æº£¥·¥ê¡¼¥º1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎDeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè2Àï¤Ë·è¾¡2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿»³Àî¤Î³èÌö¤Ç1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ÏÁ´¤Æ2»à¤«¤éÃ¥¤¦¤·¤Ö¤È¤¤¹¶·â¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯1¾¡¤À¡£¡ÖCS¤«¤éÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂçË¤¤¬ÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ì¤Ð5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡¡¡û¡Ä»³Àî¡Ê¥½¡Ë¤¬1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë·è¾¡¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë3¥é¥ó¤òÊü¤Á·×5ÂÇÅÀ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1»î¹ç5ÂÇÅÀ°Ê¾å¤Ï¡¢20Ç¯µð¿ÍÂè2Àï¤Î¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡Ê¥½¡á6ÂÇÅÀ¡Ë°ÊÍè»Ë¾å10¿ÍÌÜ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à2¿ÍÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à5ÂÇÅÀ¤Ë³«»Ï2ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÅþÃ£¤Ï¡¢63Ç¯Âè7Àï¤Î¼ÆÅÄ·®¡Êµð¡Ë¡¢15Ç¯Âè3Àï¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¡Ê¥ä¡Ë¤Î³Æ3ÂÇÀÊÌÜ¤òÈ´¤¯ºÇÂ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£