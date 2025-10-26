【校閲クイズ】「100発100中間違いなしの予言などありえないと分かっていても、大地震が起こると言われると心配になってしまう」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

「100発100中間違いなしの予言などありえないと分かっていても、大地震が起こると言われると心配になってしまう」

「百発百中」は慣用句。漢数字で書きます。「五十歩百歩」も同様です。ほか、意味から気づきたいのは「八の字に腰を動かしてください」など。腰を「八の字」に動かすにはどうしたらいいのでしょうか？ この場合は「８の字」が正しいですね。

× 「100発100中間違いなしの予言などありえないと分かっていても、大地震が起こると言われると心配になってしまう」

〇 「百発百中間違いなしの予言などありえないと分かっていても、大地震が起こると言われると心配になってしまう」

