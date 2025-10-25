【40・50代】失敗しないイメチェン →「プチウルフ」が大当たりかもーーッ！！

「ウルフ」と聞くとハードなイメージですが、最近人気なのはレイヤーを控えめに入れた「プチウルフ」。丸みや柔らかさを残しながら、さりげなくくびれを作ることで、大人世代にもなじみやすいスタイルに仕上がります。今回はTIECHEL 表参道@kitadani_koujiroさんのInstagramから、40・50代の髪にちょうどいい「プチウルフ」をご紹介します。

くすみベージュの軽やかロブウルフ

くすみベージュで柔らかく仕上げた、肩レングスのロブウルフ。トップはナチュラルに内へ、ベースは軽く外ハネにすることで動きが生まれます。肩にあたる長さなので外ハネもキープしやすく、日常のスタイリングも簡単。重すぎないシルエットが、自然な抜け感を引き立てます。

まろやかブラウンのコンパクトウルフボブ

まろやかなブラウンカラーが映える、コンパクトなボブウルフ。トップは丸みを残したボブシルエットで、ベースは軽く外ハネに。首元がすっきりと見えるレングスで、フェイスラインも自然に引き締まりそう◎ ウルフらしい動きはありつつも、優しい印象を保てるバランスの良いデザインです。

秋色ブラウンの柔らかウルフミディ

こっくりとした秋らしいブラウンでまとめた、ミディアムレングスのプチウルフ。トップは首元で内に入れ、ベースは肩で外ハネに。控えめな段差で立体感を作ることで、落ち着きの中に軽やかさが宿ります。ボリュームを出しすぎないシルエットが、上品な大人の雰囲気を漂わせます。

ベージュカラーのナチュラルストレートウルフ

ストレートタッチで仕上げた、ベージュトーンのウルフミディ。トップとベースをなじませることで、ウルフ特有の段差を穏やかに見せています。毛先が自然にはねるような柔らかな質感が印象的で、清潔感もたっぷり。上品に動きのあるスタイルを楽しみたい人にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里