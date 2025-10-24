山本由伸がワールドシリーズ前日会見に登場

ドジャースの山本由伸投手が23日（日本時間24日）、ワールドシリーズ開幕の前日会見に臨んだ。2年連続でのワールドシリーズは第2戦を任されている。試合前には取材に応じ、大谷翔平投手について言及。「少しでも長く見られる方法でやってほしいです」と今後に期待した。

メジャー2年目の山本は前回14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で9回3安打1失点でメジャー初完投勝利を飾った。中10日を空けての登板。ポストシーズンでは3試合登板して2勝1敗、防御率1.83の成績を残している。

山本へは「米国は制限を設けがちだが、なぜ日本人は夢を見られる？」と大谷の二刀流について質問が飛んだ。それに対し、「いや、人によるんじゃないですかね。大谷さんが特別なだけで。はい。初めての日本人、初の二刀流。日本にいる時も色んな意見が多分あったと思います」と振り返った。

続けて「もちろん、見たいですね」と今後の二刀流についても言及。一方で、年齢などの壁もある。一番願うことは1年でも長くプレーを続けること。「年齢とかの問題もあると思いますし、皆少しでも長く大谷さんのプレーを見たいと思うので。少しでも長く見られる方法でやってほしいです」と語った。

自身は今季、レギュラーシーズンで30試合に先発登板。12勝8敗、防御率2.49の成績を残した。快投で、2年連続でのチャンピオンを目指す。（Full-Count編集部）