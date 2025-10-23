この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで活躍する旅行系YouTuber・おのだ氏が、「日本人が行かない台湾の秘境を家族レンタカー旅行！嘉義3泊4日」と題した動画を公開した。今回の旅では、台湾南部に位置し、日本からの観光客はまだまだ少ない街・嘉義（カギ）を家族と共にレンタカーで巡った様子を詳細にレポートしている。



冒頭でおのだ氏は、高速鉄道駅から嘉義に降り立ったことを報告し、「日本人がなかなか訪れることのないカギの魅力をお伝えできればなと思っております」と意気込みを語る。初めての台湾レンタカー挑戦については「意外とでもあっさり。借りることはできました」「やっぱり日本と一緒なんですね、ここは」と不安を感じながらもスムーズにスタートできたことを明かした。



動画では、嘉義の絶品ローカルグルメ「チキンライス」や山間部の人気スポット「阿里山」での家族体験、先住民族・荘族との温かな交流、そしてIHGグループの「ホテル・インディゴ阿里山」に初宿泊した様子など、多彩なアクティビティと現地でしか味わえない発見をリアルな映像とともに紹介。「インディゴホテルすごいね、ここはすごいね。台湾まだまだね、知らないとこがたくさんありますね。いや、そう思わされる」と台湾の奥深さに驚きを声にした。



また、嘉義では国際免許証が使えず、JAFの『日本運転免許証の中国語翻訳文』取得が必要だった体験にも触れ、「やっぱり車とか断然便利ですね。こういったところに泊まれるのは、やっぱり、すごい」と“車旅”のメリットを強調。「台湾ドライブもね、慣れれば最高ですねやっぱり。気持ちいいです」とも述べている。



阿里山鉄道や絶景の茶畑、地元レストランでの食事、山間の幻想的なホテルステイなど「これが台湾の本気、最高です」と独自の見解を繰り返す姿が印象的だ。



旅の締めくくりには「日本人がなかなか来ないようなところだけど、台湾の人も嘉義の人もすごく優しくしてくれて、本当に子供にもフレンドリー。ぜひ来てみてください」とオススメし、「やっぱり車があると、自然やお茶の名所など嘉義の魅力を満喫できる。台湾旅行でレンタカー運転、もし良かったらチャレンジしてみてください」と呼びかけた。最後は無事にレンタカーを返却し「とても素敵なところでございました。またいろんな台湾の都市にも行ってみたい」と笑顔を見せ、動画をしめくくった。