レイメイ藤井は、学習パフォーマンスの向上をテーマに開発した「Keptシリーズ」を2025年11月下旬に発売します。

記事のポイント Keptの新シリーズは、Z世代を中心に広がる“タイパ”（タイムパフォーマンス）の概念を文房具に展開し、学習の効率を上げるためのアイテムとして開発されています。学習パフォーマンスを上げたい方は導入してみては？

Kept（ケプト）シリーズは、「好きなことをかたちに、正直な心をそのままに。毎日をもっと楽しくする文房具」をコンセプトとした文房具シリーズです。

今回新たに発売する学習向けアイテムは、「はんぶんこクリップ」、「STUDYCA(スタディカ)」、「学習タイマー」「クリアペンケース(新色)」「クリアペンポーチ(新色)」の5種類。

いずれも、学習パフォーマンス向上をサポートする機能性と、手に取りたくなるデザイン性を両立し、学ぶ時間そのものを前向きに彩るアイテムです。

【ラインナップ】

Kept はんぶんこクリップ

実売価格：825円

はんぶんこにしても、連結しても使えるクリップ。左右のページの厚みに差があっても、ページをしっかり固定できます。文字を隠さず読めるクリア素材を採用。メモスタンドとしても使えます。

カラーはブルー、グリーン、パープル、クリアーの4色。

Kept STUDYCA（スタディカ）

実売価格：660円（税込）

長文や図案の暗記に最適な、少し大きめサイズの単語帳。方眼グリッド入りなのでグラフなども書きやすくなっています。暗記用の赤シートと収納ポケット付き。表紙を入れ替えることが可能です。

カラーはブルー、グリーン、パープル、グレーの4色。

Kept 学習タイマー

実売価格：1540円（税込）

机に置いて、クリップで固定して、マグネットで貼り付けて、フックで吊り下げて、と好きな方法で設置できる4way対応の学習用タイマー。音で知らせるほか、光で知らせるサイレントアラームモードに切替可能。電源は単4形乾電池×1本で、軽量＆コンパクトサイズです。

カラーはブルーグレーとムーングレーの2色。

Kept クリアペンケース（新色）

実売価格：770円（税込）

表が透明、裏がメッシュなので中がキレイに見えるペンケース。新色として、ブルーグレーとリボンピンクが追加されます。

↑ブルーグレー。

↑リボンピンク。

Kept クリアペンポーチ（新色）

実売価格：1100円（税込）

透明で中身が見える大容量ペンポーチ。新色として、ブルーグレーとリボンピンクが追加されます。

↑ブルーグレー。

↑リボンピンク。

レイメイ藤井 Keptシリーズ 発売日：2025年11月下旬

