機能とデザインを両立！Keptから“学習パフォーマンス”にこだわった文房具が登場
レイメイ藤井は、学習パフォーマンスの向上をテーマに開発した「Keptシリーズ」を2025年11月下旬に発売します。
記事のポイント
Keptの新シリーズは、Z世代を中心に広がる“タイパ”（タイムパフォーマンス）の概念を文房具に展開し、学習の効率を上げるためのアイテムとして開発されています。学習パフォーマンスを上げたい方は導入してみては？
Kept（ケプト）シリーズは、「好きなことをかたちに、正直な心をそのままに。毎日をもっと楽しくする文房具」をコンセプトとした文房具シリーズです。
今回新たに発売する学習向けアイテムは、「はんぶんこクリップ」、「STUDYCA(スタディカ)」、「学習タイマー」「クリアペンケース(新色)」「クリアペンポーチ(新色)」の5種類。
いずれも、学習パフォーマンス向上をサポートする機能性と、手に取りたくなるデザイン性を両立し、学ぶ時間そのものを前向きに彩るアイテムです。
【ラインナップ】
Kept はんぶんこクリップ
実売価格：825円
はんぶんこにしても、連結しても使えるクリップ。左右のページの厚みに差があっても、ページをしっかり固定できます。文字を隠さず読めるクリア素材を採用。メモスタンドとしても使えます。
カラーはブルー、グリーン、パープル、クリアーの4色。
Kept STUDYCA（スタディカ）
実売価格：660円（税込）
長文や図案の暗記に最適な、少し大きめサイズの単語帳。方眼グリッド入りなのでグラフなども書きやすくなっています。暗記用の赤シートと収納ポケット付き。表紙を入れ替えることが可能です。
カラーはブルー、グリーン、パープル、グレーの4色。
Kept 学習タイマー
実売価格：1540円（税込）
机に置いて、クリップで固定して、マグネットで貼り付けて、フックで吊り下げて、と好きな方法で設置できる4way対応の学習用タイマー。音で知らせるほか、光で知らせるサイレントアラームモードに切替可能。電源は単4形乾電池×1本で、軽量＆コンパクトサイズです。
カラーはブルーグレーとムーングレーの2色。
Kept クリアペンケース（新色）
実売価格：770円（税込）
表が透明、裏がメッシュなので中がキレイに見えるペンケース。新色として、ブルーグレーとリボンピンクが追加されます。
Kept クリアペンポーチ（新色）
実売価格：1100円（税込）
透明で中身が見える大容量ペンポーチ。新色として、ブルーグレーとリボンピンクが追加されます。
レイメイ藤井
Keptシリーズ
発売日：2025年11月下旬
