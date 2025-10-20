「これで誰も彼の不振について話をしないだろう」

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合3発、7回途中10奪三振無失点と二刀流で圧倒しチームをワールドシリーズに導いた。試合後、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が語ったのは“忘れ去られた不振”だった。

圧倒的なパフォーマンスを披露した。初回を3者三振で切り抜けると、その裏の第1打席で豪快弾。さらに4回には右翼場外に飛ばす飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大弾。7回にもバックスクリーン左に運んだ。投手としては6回0/3で100球を投げて2安打無失点。最速100.3マイル（約161.4キロ）で10奪三振、3四球で勝利投手となった。

異次元の活躍でシリーズMVPを受賞。しかし、前日までは打率.158と振るわず。デーブ・ロバーツ監督から「彼が打たなければワールドシリーズには勝てない」と苦言を呈されていた。

そんな不振を払拭する3連発のアーチ。これには試合後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたE・ヘルナンデスも自ら切り出し呆れ気味に口を開いた。「そしてショウヘイ・オオタニ。もうこれで誰も彼の不振について話をしないだろう」と語った。（Full-Count編集部）