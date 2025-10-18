この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、「人助けは僕の使命」に感動！“親友まっさん”の波乱万丈人生に絶大な信頼を明かす

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルにて「【初公開】MARK以外に絶大の信頼をおく男性！まっさんシリーズ始まる！」を配信。動画では、HISAKOさんが“唯一の男性親友”であり、16年来の仲だというファイナンシャルプランナー・まっさんさんについて語り、彼のこれまでの人生やその人柄、信頼に至るまでの経緯を深く紹介した。



冒頭でHISAKOさんは「実は友達が見事にいないんです」「親友と呼べる人が本当に少ない」と語りつつ、「男性では唯一親友がいる」と切り出した。その人物こそが、今回ゲストのまっさんさん。「大好きで、人柄も抜群に魅力的」と絶賛しつつ、「友達としてですよ！」と笑いも交えて紹介している。



まっさんさんは若い頃にフォークリフトやクレーンのメンテナンス職に就き、モデルオーディションへの応募や、偶然の出会いからサーフィンに没頭した経緯を告白。「人生を変えたのはサーフィンとの出会い。ネガティブだった僕を、ポジティブに変えてくれる人にも出会えた」と明かし、「自分が感動したことを5年間メモしたら“自然が好き・体を動かすのが好き・人との出会いに感動する”という三本柱に気づいた」と、人生観の転機を振り返った。



その後、30代に入り、児童養護施設や障害者の就労支援の現場で働いた経験について「ここでの1ヶ月と、それ以前の12年間の重みは同じくらいだった」と語り、「人と関わる仕事、縁を大切にしたいという思いが確信に変わった」と明かす。やがて金融関係にキャリアチェンジし、現在はファイナンシャルプランナーとして独立。「伝えたいことが組織の中では伝えきれなかった。独立した今は『人助けは僕の使命。愛をもって全力でやりきります』と確信しています」と力強く述べた。



HISAKOさんは「単なるファイナンシャルプランナーの枠に収まらない愛あふれる人」「任せて安心できる」と絶大な信頼を表明。「私もお金の相談を全部まっさんに任せたいくらい」と話す場面もあった。



動画の締めくくりでは、HISAKOさんが視聴者に向け「これからの人生やお金に不安を感じたら、ぜひまっさんに相談してみて」と呼びかけ。「自分の人生を気にしてくれる人が一人いるだけで、人生は大きく変わる。そういう出会いを大切にしたい」と語った。今後も“まっさんシリーズ”で、その人柄や知見を伝えていくことが期待される内容となった。