カラビナ付きでバッグチャームのように持ち歩ける「モバイルバッテリー」が50％OFF！
中国発のブランド「RORRY（ロリー）」は10月20日23時59分まで、人気モデル「T1 モバイルバッテリー（5000mAh）」を、通常価格3990円から50％オフの1995円で販売するキャンペーンをAmazon.co.jpにて開催している。パープル、ブルー、グリーンの3カラー限定。クーポンコードは「RORRYT15K」。
「T1 モバイルバッテリー（5000mAh）」は、カラビナ付きでバッグチャームのように持ち歩けるモバイルバッテリーで、バッテリー容量はiPhoneを約1回フル充電できる5000mAhとすることによって、毎日の外出にちょうどいいサイズを実現した。
本体は、LightningケーブルおよびUSB Type-Cケーブル一体型で、USB Type-Cポート×1基も備えており、3台同時充電が可能。パススルー充電に対応しているので、本体バッテリーを充電しつつ、スマートフォンも同時に充電できる。
ミニマルなデザインを活かして、ステッカーやチャームで自分らしいカスタマイズが可能なことも人気の理由となっており、SNSでは「#RORRYのメモリー」で、自分だけの「T1」を楽しむ投稿が増えている。
●バッグから「ちらり」と覗くだけで気分が上がるとSNSで話題に
