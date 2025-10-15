やっぱり【Uniqlo U】がセンス良い！ 大人の洗練見え♡「グレー色トップス」

年2回リリースされる新作から目が離せない【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】。なかでもこの秋冬は、スポーティーな要素を大人っぽく取り入れられるハーフジップシャツや、編み地でボーダー柄を表現したセーターなど、コーデの洗練度を高めてくれそうなグレートップスが要注目かも。脱無難に一役買ってくれるUniqlo Uのトップスを、おしゃれユニ女のお手本コーデとともにお届けします。

シティにも馴染むスポーティーなハーフジップシャツ

【ユニクロ】「ブラッシュドスウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

スポーティーでありながらシティにも馴染む、洗練されたデザインバランスを追求したハーフジップシャツ。つるりとしたジャージー素材とは異なる両面起毛の肉厚な素材で、高見えを狙えそうな一着です。少々高めに設定されたリブ仕様の襟は、開けても閉めてもサマになりそう。ユニセックスのゆるりとしたサイジングで、レイヤードしやすいのもGOOD。

まろやかなダークグレーで楽しむセットアップコーデ

同色・同素材のワイドパンツとセットアップで着こなしたモードなコーデ。ダークグレーの深い色味は重厚感はありつつも、上下黒よりもまろやかな雰囲気に見せやすいのが魅力です。開襟したまま重ね着ができるハーフジップの利点を活かし、トレンドカラーのブラウンのトップスをチラ見せ。開けた襟元がシャープなVラインを作り出すため、すっきり見えにも期待できます。

ボーダーの編み柄が映えるクルーネックセーター

【ユニクロ】「ラムクルーネックセーター」\4,990（税込）

ミドルゲージのリブ編みでボーダー柄を表現し、シンプルコーデのちょっとしたアクセントとして使いやすいクルーネックセーター。ベースのデザインはスウェットプルオーバーからインスパイアされており、首元や袖・裾はリブ仕様になっています。わずかに青みを帯びたニュアンス感のあるグレーの色味も、大人のおしゃれ心をくすぐるポイントに。

メンズアイテムならではのゆとりをこなれ度UPに活用

メンズラインからリリースされたセーターをあえてゆるりと着こなして、こなれ感を演出する要素に活用。ドロップショルダーと身幅に余裕を持たせたボクシーシルエットが絶妙なリラックス感を醸し出します。ダークグレーのワイドパンツとあわせたグレーのワントーンコーデも、色味の違いとボーダー柄によって単調に見せません。

