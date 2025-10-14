Ｊ１・浦和レッズで活躍し、日本代表ではワールドカップ（Ｗ杯）初出場をつかんだ「ジョホールバルの歓喜」で決勝ゴールを決めた岡野雅行さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演。

その歴史的な試合の舞台裏を番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと語った。

加茂監督の更迭

日本サッカー界の悲願が達成された１９９７年１１月１６日。Ｗ杯フランス大会の出場がかかったイランとのアジア最終予選・第３代表決定戦は、マレーシアのジョホールバル（ラルキンスタジアム）で行われた。

「今ではＷ杯に出て当たり前で、優勝しようみたいな話になっていますが、僕らはＷ杯に行くためにみんな命がけで戦っていた。生まれ変わってもやりたくないです」

その４年前には「ドーハの悲劇」があり、フランス大会の４年後には日韓Ｗ杯が決まっていた。

アジア地区からの出場枠は３・５枠。アジア最終予選の両グループリーグ首位だったサウジアラビアと韓国がＷ杯出場を決め、次の１枠は両グループリーグで２位だった日本とイランの勝者に与えられる。

アジア最終予選での日本代表は振るわず、加茂周監督が成績不振で最終予選の途中で更迭され、岡田武史ヘッドコーチが監督に昇格した。

「国立競技場で（選手を乗せた）バスが囲まれてさ、岡田さんの家なんかパトカーが止まってた。日本中からたたかれて、スタジアムは殺伐としてた」

一方、岡野さんはＪリーガー２年目の１９９５年に代表に初選出。アジア最終予選でも代表に選出されていたが、ジョホールバルまで出場機会はなかった。

「岡田さんの部屋に行って『何で俺を使ってもらえないんですか』って言ったら、岡田さんが『お前、秘密兵器だから見せたくないんだ』と」

「俺、単純じゃん。よし、秘密兵器かと」

アジアの３枚目の切符

勝てばＷ杯という試合。日本は前半にイランに先制。しかし、後半早々に２点を奪われて逆転された。

「逆転された瞬間、俺に任せろと思って岡田さんの前をビュンビュン走りました」

そこで告げられた選手交代は、ＦＷの城彰二と呂比須ワグナーの同時投入だった。

「２人が出て俺はふてくされて座ってたら、城が同点ゴール」

その後は試合展開が膠着した。岡野さんは試合に出たい気持ちより、恐怖心が増していったという。

「俺はいないものとして、（スパイクの）ひもをほどいて隠れて応援してた。俺は関わっちゃダメだと」

ジョホールバルの歓喜

試合は２−２のまま後半を終了し、どちらか一方が点を取った瞬間に試合が終わる「ゴールデンゴール方式」の延長に突入した。

「岡田さんが『岡野！』って言ってんだよ（笑）」

「ピッチに出るんだけど、そこからあんまり記憶がない」

ピッチサイドで岡田監督からの指示は「『入れてこい』だけ」だったという。

「もう、腰が引けてんの」

中田英寿のパスで決定機を得たが決めきれず、ゴール裏の日本サポーターからは「何で（シュート）打たねえんだよ！」と、怒声が飛んだ。

ただ、極限の状況下でも、チームメートは岡野さんを励ましてくれたという。「名波（浩）が同級生で、一緒の部屋にいたりしたから。でも呂比須だけ怒ってた（笑）」

延長後半の１１８分、中田のシュートを相手ＧＫがはじいて、目の前にボールが転がってきた。

「あれはうちの娘でも入りますよ」

岡野さんは倒れ込みながら日本初のＷ杯行きのゴールを決めた。

プロフィル

岡野雅行（おかの・まさゆき）

南葛SC・事業本部長。浦和レッズ・ブランドアンバサダー。1994年に浦和レッズに加入し、96年にはJリーグベストイレブン。日本が初めてW杯に出場したフランス大会のアジア最終予選・アジア第3代表決定戦「ジョホールバルの歓喜」で決勝ゴールを決めた。2009年からはガイナーレ鳥取でプレーし、13年に現役を引退。引退後もガイナーレに残り、24年に代表取締役GMを退いた。1972年生まれ。神奈川県出身。