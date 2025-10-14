リーグ優勝決定シリーズ第1戦前にFOXスポーツに登場

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦前に米放送局「FOXスポーツ」のインタビューに登場。ミルウォーキーといえばチームが滞在する「ザ・フィスターホテル」にお化けが出るとして有名。今回も泊まらなかった選手がいるという。

1893年にできたこの老舗ホテルには幽霊が出るという噂がある。ムーキー・ベッツ内野手は過去に宿泊した際に些細な物音が気になって眠れない経験があり、一昨年、昨年とミルウォーキー遠征の際に宿泊を拒否して別のホテルへ。昨年ベッツは自身のポッドキャストでお化け嫌いを告白。もし遭遇した場合は「私は完全に正気を失ってしまう」と明かしていた。

今回、放送席のデビッド・オルティス氏が「デーブ、私はドジャースに連覇してもらいたい、私はあなたを応援しています。それに、ミルウォーキーはホテルが呪われているのでもう（解説のために）行きたくない。私はおばけが怖いから、よろしくね」とジョーク交じりに話した。

これにはロバーツ監督は爆笑。「フィスター（のお化けの噂）はまだ健在で、うちの選手が2名ほどオバケが怖いからホテルに泊まらなかったんだよ」と説明した。

ロバーツ監督は同ホテルの“お化けが出ない部屋”に泊まっているといい、「私はホテルの良い側に泊まっているんですよ。知ってました？ 監督は良い側に泊まらせてもらえるんです」とニコリ。決戦前に和やかなトークが繰り広げられていた。（Full-Count編集部）