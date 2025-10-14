´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î»ñËÜ¤¬¿¹ÎÓ¤ò¡ÖÂçµ¬ÌÏÇã¤¤Àê¤á¡×¡Ä¥Ë¥»¥³¤Î³«È¯¤È´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹°Ý»ý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂÐºö¤È¤Ï
º£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»º¶È¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬Åê»ñ¡¦³«È¯¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµÒ¿ô¤è¤ê¼ý±×¡¢¾ÃÈñ¤è¤êÅê»ñ¡×¤¬²ó¤¹¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥È¡¦ÉÙÍµÁØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤òÅ°Äì²òÀâ¡£2020Ç¯´©¹Ô¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè25²ó
¡Ø¥Ë¥»¥³ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÌµ¤¤¡×¡Ä´Ä¶ÇË²õ¤ä´Ñ¸÷¸ø³²¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¥Ë¥»¥³¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
³«È¯¤È´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø²õ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ë¥»¥³¤Ï³«È¯¤È´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤À¤È¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂèÆó¤Î¥Ë¥»¥³¡×¤òÃµ¤·¡¢º®»¨¤·³ä¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥»¥³¤«¤é¡¢¥ë¥¹¥Ä¡Ê°ºÅÄ·´Î±¼÷ÅÔÂ¼¡Ë¤ä¥¥í¥í¡ÊÍ¾»Ô·´ÀÖ°æÀîÂ¼¡Ë¡¢ÉÙÎÉÌî¤äÄ¹Ìî¸©¤ÎÇòÇÏ¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¤ä³«È¯µ¡²ñ¤òÊª¿§¤¹¤ëÆ°¤¤âÀ¹¤ó¤À¡£
¥Ë¥»¥³¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³«È¯¤È´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î²ÝÂê¤À¡£¾å²¼¿åÆ»À°È÷¡¢²¹Àô¸Ï³é¡¢·Ê´Ñ¡¦¿¹ÎÓÇË²õ¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¡¢Áû²»¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âÃÏ¸µ½»Ì±¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¥Ë¥»¥³Ä®¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë·Ê´Ñ¾òÎã¤òÄê¤á¡¢Âç·¿³«È¯·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄ®¤È¤Î»öÁ°¶¨µÄ¤ò²Ý¤·¡¢»ö¶ÈÃå¼êÁ°¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿俱ÃÎ°ÂÄ®¤Ç¤Ï2008Ç¯¡¢¤Ò¤é¤ÕÃÏ¶è¤Ç¤Î·úÃÛÊª¤Î¹â¤µµ¬À©¤òÀß¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï½ÉÇñÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸½ºß¡¢¾å¿åÆ»À°È÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î³«È¯¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉéÃ´¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾å²¼¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¡¢Ë¡Îá¤ËÂ§¤ê°ìµÁÅª¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤¬ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢ºâÀ¯¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤ê¡¢µÄ²ñ¤ä½»Ì±¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Áê±þ¤ÎÉéÃ´¤òÌ±´Ö¤Î³«È¯¶È¼Ô¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤è¤¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ¬À©¤äÉéÃ´¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³«È¯¶È¼Ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÇã¼ý
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÇã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µï½»ÃÏ¤¬³¤³°¤Ë¤¢¤ë³°¹ñË¡¿Í¤Þ¤¿¤Ï³°¹ñ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ô¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÇã¼ý¤Î»öÎã¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Ç31·ï¤¢¤ê¡¢Çã¼ý¤µ¤ì¤¿¿¹ÎÓÌÌÀÑ¤Ï163ha¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¡Ê俱ÃÎ°ÂÄ®¡¢¥Ë¥»¥³Ä®¡¢Íö±ÛÄ®¡Ë¤Ï17·ï¤È²áÈ¾¤òÄ¶¤¨¡¢¿¹ÎÓÌÌÀÑ¤Ç¤â35.82ha¤òÀê¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èÆÀ¼Ô¤Ï¹á¹Á¤¬ºÇÂ¿¤Î10·ï¤Ç¡¢°Ê²¼¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢±ÑÎÎ¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó½ôÅç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑÌÜÅª¤Ï¡¢ÊÌÁñÍÑÃÏ¤äÊÌÁñÃÏ³«È¯¡¢»ñ»ºÊÝÍ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤Äê¡¢ÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤êµ¤³Ý¤«¤ê¤À¡£
2006Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Î14Ç¯´Ö¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï172·ï¡¢Çã¼ý¤µ¤ì¤¿¿¹ÎÓÌÌÀÑ580ha¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¹ç·×¤Î264·ï¤Î²áÈ¾°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Æ±ÌÌÀÑ¡Ê2305ha¡Ë¤Ç¤â4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î¥ë¥¹¥Ä¡Ê4·ï¡Ë¡¢Æ¶Ìì¸Ð¡Ê2·ï¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙÎÉÌî¥¨¥ê¥¢¡Ê2·ï¡Ë¤Ç¤â³°»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÊÝÍ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿¹ÎÓÇã¼ý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê2019Ç¯¡Ë¡£
¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌÁñÍÑÃÏ¤ä¥ê¥¾¡¼¥ÈÍÑÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¼èÆÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²Ú¶£¤Ê¤ÉÉÙÍµÁØ¤¬¡¢±ß·ú¤Æ»ñ»º¤ò»ñ»º±¿ÍÑ¤äÀáÀÇÂÐºö¤Ê¤É¤Ç½êÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÄ¹ºê¡¢²Æì¤Ê¤É¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢³°¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¿å»ñ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»³ÎÓ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤ä¸¶È¯»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ë¥»¥³¤ËÆ±ÍÍ¤Î°Æ·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¾µÃÎ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸·½Í¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¼ýÀè¤¬¸½ºß¡¢À¯¼£Åª¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Î»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¸½ºß¤ÎË¡À©ÅÙ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤äµ¬À©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¡¢¾òÎã¤äË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
¿¹ÎÓÇã¼ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»ÂðÃÏ¤ä¾¦¶ÈÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥Ë¥»¥³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¹ÎÓÇã¼ý¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ïµï½»ÌÜÅª¡¢¾¦¶ÈÍøÍÑ¡¢»ñ»ºÊÝÍÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤Ï±Ñ¹ñÎÎ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤ä¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¤Ê¤É¡¢ÀÇ¶â¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡ÊÁÅÀÇ²óÈòÃÏ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ê¤É¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ë¤ª¤±¤ë½ã¿è¤ÊÅêÍ»»ñ¤ä¹çË¡Åª¤ÊÀáÀÇ¤Ï¡¢»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤ä¤ß¤Ëµ¬À©¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÃ¦ÀÇ¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ä¥Æ¥í¤ä¼£°Â¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ë¥»¥³¤ÎÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤³°¤Ø¤Î»ñ»º±£¤·¤ä³¤³°´ë¶È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÁÅÀÇ²óÈò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î俱ÃÎ°ÂÀÇÌ³½ð¤ä»¥ËÚ¹ñÀÇ¶É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþ¤Î¹ñÀÇÄ£ËÜÄ£¤â´Þ¤á¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤äÂçºå¹ñÀÇ¶É¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØPT¡×¤ò»¥ËÚ¹ñÀÇ¶É¤Ë¤âÀßÎ©¤·ÀìÌçÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·òÁ´¤Ê¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤äÅê»ñ²È¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ËÇ÷¤ë´íµ¡
¥Ë¥»¥³Ìö¿Ê¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ë¥ê¥Õ¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤éÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥»¥³¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤¬¤¹¤°¤Ë³ê¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ë¥»¥³¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç¤¹¤°¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º®»¨¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡¥¹¥¡¼¾ì¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤«¡¢¢Æþ¾ì¼Ô¤ò¹Ê¤ë¤«¤À¡£
¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³HANAZONO¥¹¥¡¼¾ì¤È¥Ë¥»¥³¥ï¥¤¥¹¥¹¥¡¼¾ì¤Î´Ö¤ËÏ¢Íí¥ê¥Õ¥È¤ò¿·Àß¤·ÀÜÂ³¤¹¤ë·×²è¤ä¡¢¥¢¥Þ¥óÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ë¥»¥³¥â¥¤¥ï¥¹¥¡¼¾ì¤Î½¸µÒÁý²Ã¡¢¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Î¿·Àß¥³¡¼¥¹·×²è¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¹¥¡¼¾ì´Ö¤ÎÏ¢Íí¥³¡¼¥¹¤ÎÀ°È÷¤ä³ÈÄ¥¤Ê¤É¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥È·ô¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤ä¡¢ÈËË»´ü¤ä´×»¶´ü¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Õ¥È·ô²Á³Ê¤ò¾å¤²²¼¤²¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¡¢ÍÎÁ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡ÊÍ¥ÀèÅë¾è·ô¡Ë¤ÎÆ³Æþ¡¢¥ê¥Õ¥È¡¦¥´¥ó¥É¥é¾è¹ß»þ¤ÎÆ°Àþ¤ÎÊ¬»¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¡¼´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
³«È¯¤È´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤Ï¤à¤í¤ó¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¹¥¡¼¥ä¡¼Áý²Ã¤Ë¤è¤ëº®»¨¤Ê¤É´Ñ¸÷¸ø³²¤ÎÈ¯À¸¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Î¾Ã¼º¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉßµï¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥»¥³¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ý»ý¤È¡¢µÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âµÒÃ±²Á¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®¤êÎ©¤Ä´Ä¶¤òÂ¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¸ÜµÒ¤âËþÂ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤â½á¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«Á³¤äÀ¸³è´Ä¶¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»°Êý¤è¤·¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÚÁ°²ó¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡Û¥Ë¥»¥³ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÌµ¤¤¡×¡Ä´Ä¶ÇË²õ¤ä´Ñ¸÷¸ø³²¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¥Ë¥»¥³¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï