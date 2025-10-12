12人産んだ助産師HISAKO「尿漏れは“嫌だけど心配しすぎないで”」産後の排尿障害に直球アドバイス
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【排尿障害】尿漏れが起きやすい人の特徴は？すぐできる対策をご紹介（お手紙シリーズ）」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが産後の尿漏れや排尿障害について徹底解説した。動画冒頭、「お産の後、尿漏れに苦しんだことある人、手を挙げて」と呼びかけ、「決して珍しいことではない」と訴えるHISAKOさん。「産後すぐに尿漏れや尿意がわからなくなる人は全体の約30％。恥ずかしいことではなく、生理的に仕方がない現象」と強調した。
寄せられたお便りでは、第一子出産後に尿意が分からず不安な入院生活を過ごしたという女性の体験が紹介された。HISAKOさんはこれに対し、「排泄のコントロールが効かなくなるのはショックだけど、続くわけではなく必ず改善していきます」と励まし、「筋力がなくてもインナーマッスルである骨盤底筋群が支えるので心配しすぎないで」と、体の仕組みから分かりやすく説明。骨盤底筋を鍛えるには「おしっこを5回止めるトレーニング」が効果的で、日常生活で簡単に取り入れられると提案した。
また、吸引分娩や会陰切開、大きな赤ちゃん、高齢出産、肥満傾向なども尿漏れ発生のリスク要因として解説。「ウォーキングなどの運動で鍛わるのは主にアウターマッスルで、インナーマッスルである骨盤底筋は地味なトレーニングが必要」と念押しし、「無理して運動する必要はなく、自分の体と相談しながら直感に従って」と寄り添うコメントも。
「今回の尿漏れは生理的な産後の体の変化。1ヶ月で治るのが通常なので過度な心配は無用」と明言。締めくくりに、「“嫌だけどね産後の尿漏れ、そんなに心配することはない。”すぐにできる骨盤底筋トレーニングを、第二子に向けて“やれる範囲で大丈夫だから試してみてほしい”」と呼びかけ、視聴者へエールを送った。
寄せられたお便りでは、第一子出産後に尿意が分からず不安な入院生活を過ごしたという女性の体験が紹介された。HISAKOさんはこれに対し、「排泄のコントロールが効かなくなるのはショックだけど、続くわけではなく必ず改善していきます」と励まし、「筋力がなくてもインナーマッスルである骨盤底筋群が支えるので心配しすぎないで」と、体の仕組みから分かりやすく説明。骨盤底筋を鍛えるには「おしっこを5回止めるトレーニング」が効果的で、日常生活で簡単に取り入れられると提案した。
また、吸引分娩や会陰切開、大きな赤ちゃん、高齢出産、肥満傾向なども尿漏れ発生のリスク要因として解説。「ウォーキングなどの運動で鍛わるのは主にアウターマッスルで、インナーマッスルである骨盤底筋は地味なトレーニングが必要」と念押しし、「無理して運動する必要はなく、自分の体と相談しながら直感に従って」と寄り添うコメントも。
「今回の尿漏れは生理的な産後の体の変化。1ヶ月で治るのが通常なので過度な心配は無用」と明言。締めくくりに、「“嫌だけどね産後の尿漏れ、そんなに心配することはない。”すぐにできる骨盤底筋トレーニングを、第二子に向けて“やれる範囲で大丈夫だから試してみてほしい”」と呼びかけ、視聴者へエールを送った。
YouTubeの動画内容
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO「我慢し続けても壊れるよ」義実家・過干渉問題への本音
12人産んだ助産師HISAKOが語る「夫婦で金銭感覚ズレて喧嘩…スーパーセブンで価値観をシェア！」
12人産んだ助産師HISAKO「保湿は絶対にやって！アレルギー予防のために」新生児ケアの極意を伝授
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人