YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて公開された動画「【同居問題】デリカシーゼロで過干渉の義両親…これからやっていける？（お手紙シリーズ）」では、助産師のHISAKOさん娘のすずさんが、義理の家族との同居に悩む若いママからの切実な相談に応えた。



今回紹介されたのは24歳、看護師から転身したママからの「義実家の過干渉」に関するお手紙。夫の実家で同居しながら子育てと家業の手伝いを行う彼女は、「不妊治療をしていたことを知られたくない」「義父に“できてしまったものは仕方ない”と言われた」「家族が預かれず産後うつやパニック障害を経験」など、強いストレスと苦しみを告白。HISAKOさんは「このまま我慢を続けるのは自分が壊れてしまう選択」と警鐘を鳴らし、「壊れないよう、どうしたらいいかを真剣に考えてほしい」とエールを送った。



同世代であるすずさんも、「実家の自営業を継ぐ義務が一番重すぎる」と率直な意見を述べ、「理由はどうであれ負担が大きすぎて体調を崩すぐらいなら、自分だったら同居を解消します」と断言。「続けていればまた辛い時期が来る可能性が高い。もし妊娠中にそれがきたらリスクは非常に高い」と、妊産婦ならではのリスクも強調した。



一方、HISAKOさんは「この義理の実家との問題はこれからもずっと続いていくけれど、覚悟はある？」と問いかけ、「どうしても嫌なことは伝わらない伝言ゲームになりがちなので、直接自分の言葉で伝えて、相手の対応を見極めることが大切」とアドバイスも。「自分の思っていることをしっかりと、何度でも伝える努力が必要。嫁はこういう人なんだと思われても構わない」と、ぶつかる勇気についても語った。



また、不妊治療について「隠していると詮索や噂の対象になるから、爽やかに全部言ってしまった方がかえってラクになる」と持論を展開。「堂々と話せば余計な詮索は減るし、味方になってくれる人が現れる可能性もある」と自己開示の大切さを訴えた。



最後は「ほんまにしんどくなったら自分の実家に帰ればいい。全然悪くない」「我慢し続けてまで壊れてしまうのが一番よくない」というHISAKOさんの言葉で動画を締めくくっている。「自分はここにいていいのか、喋るべきなのか、よく考えて」と、同じ悩みを抱える視聴者にも優しく呼びかけていた。