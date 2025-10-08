エイベックス・松浦勝人会長、匿名投稿に憤り「情報開示請求で白日の下に晒していく」 段階を踏んで徹底対応へ
エイベックスの代表取締役会長である松浦勝人氏が7日、自身のXを更新。匿名アカウントの投稿について対策を講じると伝えた。
【画像】エイベックス松浦会長、匿名の悪質投稿に憤り
松浦氏は「おい、匿名で好き放題言ってるお前。証拠は全部保存した。これから順次、情報開示請求で白日の下に晒していく。覚悟しとけ」と投稿。
続けて、実際の投稿について画像で添付した上で「アウトです」「まずは通報で改善を求める。改善がなければ情報開示請求を行い、必要なら法的手続きに移行する。本気でやる。覚悟しておいてください。くだらないからこそ、はびこる。だからこそ、攻める。弁護士チームでやるからね。俺の時間は取られません」と段階を踏んで臨む意向を明かしている。
