キーエンスで見た「昇進できる人」「できない人」の違い…結果を出しても評価されない人の問題点

「結果を出していても、信頼できない人は昇進させない」。キーエンス時代から多くのマネジャー、経営者と接してきた岩田圭弘氏によれば、これが「上司の本音」だという。新刊『ひたすらKPI』も好評な岩田氏が、組織で昇進する人、昇進しない人の特徴と、上司から信頼を得る「報・連・相」の重要性について語る。

「ギリギリセーフ型」に仕事は任せられない

ここで、上司の本音をお話ししましょう。私自身、キーエンス時代から多くのマネジャーや経営者と接してきました。その中で確信を持って言えることがあります。

「結果を出していても、信頼できない人は昇進させない」

これが上司の本音です。

「えっ、結果がすべてじゃないの？ 結果さえ出していれば評価されるんじゃないの？」と思われるかもしれません。確かに結果は重要です。結果が出せない人は評価のテーブルには乗りません。でも、それだけでは不十分なのです。

それは、組織で昇進するということは、より大きな責任を持つということだからです。個人として優秀なプレーヤーであることと、チームを率いて成果を出せるリーダーであることは、全く別の能力です。

私がキーエンスで営業をしていた頃、こんな同僚がいました。仮にAさんとしましょう。

Aさんは、半期の売上目標を毎回達成していました。ただし、いつも最後の月、それも月末ギリギリになって大型案件を決めてきます。5ヶ月間はほとんど成果が出ず、6ヶ月目の最後の最後で帳尻を合わせる。

確かに数字上は目標達成です。でも、Aさんが昇進することはありませんでした。

一方、Bさんという別の同僚がいました。Bさんは、最初の3ヶ月こそ目標に届きませんでしたが、毎月安定して成果を積み上げ、4ヶ月目には目標達成ペースに乗りました。そして、なぜ最初の3ヶ月がうまくいかなかったのか、どう改善したのかを、きちんとKPIで説明できていました。

結果、Bさんの方が昇進しました。

なぜこのような差が生まれたのでしょうか。

Aさんのような「ギリギリセーフ型」の問題は、上司に大きな不安を与える点にあります。

まず、上司にしてみれば、5ヶ月間ずっと「こいつは、大丈夫なのか」という不安を抱えることになります。月次の会議のたびに「今月はどうだった？」「来月は大丈夫か？」と確認しなければなりません。

これは上司にとって大きなストレスです。その上、何をやっているかよくわからなければ適切な助言もできません。

さらに重要なのは、人事評価のタイミングです。多くの企業では、半期の評価は3〜4ヶ月目には大筋が決まってしまいます。最後の月に逆転ホームランを打っても、会社の業績を大きく変えるほどの一発でなければ、もう評価は変えられないのです。

最後に帳尻を合わせるギリギリセーフ型が何より問題なのは、「なぜ最後に受注できたのか」が本人ですらまともに説明できないところにあります。

たまたまなのか、計画的なのか。来期も同じことができるのか。

これがわからなければ、人の上に立つ仕事を安心して任せられません。結果的に昇進は遠のきます。

上司が抱えている「3つの不安」

私も管理職になって初めてわかったのですが、上司は常に不安を抱えています。その不安は大きく3つに分類できます。

(1) 現状把握の不安

部下が今何をしているのか、どんな状況なのかがわからない。これが最も基本的な不安です。リモートワークが増えた今、この不安はさらに大きくなっています。

(2) 予測の不安

このままいけば目標を達成できるのか、それとも未達になるのか。もし未達になりそうなら、いつ、どの程度の乖離が生じるのか。これが見えないと、対策の打ちようがありません。

(3) 説明責任の不安

上司にも、そのまた上司がいます。自分の部署の状況を聞かれたとき、きちんと説明できるか。「たぶん大丈夫です」では通用しません。

これらの不安を解消する唯一の方法が、部下からの適切な報告、連絡、相談、つまり「報・連・相」になります。

なぜ「報・連・相」ができないのか

しかし現実には、多くの人が報・連・相を苦手としています。みなさんの経験でも、自発的に報告してくる部下は全体の2〜3割程度ではないでしょうか。

報・連・相の重要性はそれこそ研修などで誰もが叩き込まれるはずです。それにもかかわらず、うまく実践できないのは、なぜでしょうか。

理由を深掘りしていくと、いくつかのパターンが見えてきます。

(1) 心理的安全性の欠如

最も多いのがこれです。「報告したら怒られるんじゃないか」「上司の機嫌が悪そうだから後にしよう」といった恐れから、報告を避けてしまいます。

特に悪い報告ほど、この傾向は強くなります。しかし、上司が一番知りたいのは悪い情報です。早めに知れば対策が打てるからです。

(2) スキル・経験の不足

何を報告すればいいのかわからない。どのタイミングで報告すればいいのかわからない。どの程度詳しく報告すればいいのかわからない。

こういった「わからない」が積み重なって、結局報告しないという選択をしてしまいます。

これは多くの人に当てはまるはずです。「この程度のことで上司の時間を取っていいのか」と悩んで、結局報告せず、後で「なんで言わなかったんだ」と叱られる。その繰り返しになってしまいがちです。

(3) 仕組みの不在

報告する仕組みがないことも大きな問題です。「何かあったら報告して」と言われても、「何か」の基準が曖昧では、報告のしようがありません。

たとえば、キーエンスではこの問題を「外報」という独自の仕組みで解決していました。外報とは、外出前と後に必ず上司に報告しなければならないというルールです。

この仕組みにより、情報共有の漏れが激減し、動きが可視化されただけでなく、報告の積み重ねが信頼関係を築き、重要な相談もしやすい雰囲気が生まれました。

「見える化」が安心感をもたらす

上司の立場から言えば、部下の行動が見えているだけで、安心感が全く違います。

たとえば、月初に「今月の目標達成は厳しそうです」と言われたとします。

普通なら不安になるところですが、続けて「現時点での商談化分の売り上げ合計が○○万円で、過去の成約率から計算すると××万円の不足が予想されます。そこで、新規開拓を週△△件に増やし、既存顧客への追加提案も並行して進めます」と説明されれば、状況が把握でき、対策も明確なので安心できます。

これがKPIによる「見える化」の力です。

私の会社でもクライアントに対して週次でKPIレビューを行っています。各メンバーが自分のKPIを発表し、良かった点、改善すべき点、今週の行動計画を共有します。これにより、全員の状況が可視化され、必要なサポートもタイムリーに提供できるようになりました。

KPIがあると、報告の質も劇的に変わります。

・KPIがない場合の報告

「今週は頑張りました。お客様との関係も良好で、いい感じで進んでいます。来月には何とか数字を作れると思います」

・KPIがある場合の報告

「今週の訪問件数は15件、先週比で25％増です。商談化率は40％で想定通り。現時点での商談化分の売り上げ合計は2000万円で、過去の成約率30％を適用すると600万円の受注が見込めます。目標との差額400万円については、来週の新規開拓強化週間で補填予定です」

どちらが信頼できるか、一目瞭然なはずです。

