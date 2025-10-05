この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【高齢42歳ぜんそく持ち】1人目産後、虚弱体質に…それでも2人目を望んでいい？（お手紙シリーズ）』にて、12人の子どもを育てる助産師HISAKOさんが、自身のチャンネルで相談にこたえた。今回テーマとなったのは「高齢で持病が悪化する中、2人目を望むのはありか？」という、切実なママからの悩み。HISAKOさんは動画の冒頭で「妊娠・出産前後で体質が大きく変化するケースは珍しくない」と経験談を交えて語り、「妊娠・出産後に急に虚弱になったり、逆に丈夫になる人もいれば、持病が悪化する人もいる」とママたちの不安に寄り添った。



相談者は30歳で第一子を出産後、難産と産後の健康トラブルに苦しみ、持病の喘息が悪化。旦那さんは「こんなにしんどい体で出産したら命の危険もあるし、子育ても無理だろう」と2人目に慎重な姿勢を示したという。「2人とも40歳を超えていて、子どもに一番お金がかかる時期に…」「障害があった場合の覚悟があるのか」と冷静な指摘に、「頭では正しいと分かっても、2人目を諦めきれない自分がいる」と心情を吐露した。



HISAKOさんは、「妊娠・出産後は女性ホルモンや免疫の激しい変化が起きるため、喘息や体調不良が出やすい」と医学的な解説とともに、「ストレスや睡眠不足、年齢要因も喘息を悪化させる大きなポイント」と専門家目線で指摘。治療薬であるステロイド吸入薬は「妊娠中でも安全性は確保されており、呼吸器内科と産婦人科でしっかり管理しながら進めましょう」と安心材料も示した。また、「無痛分娩はストレスや痛みからくる発作リスクを減らせる」と、具体的な医療選択肢も提案。



一方で、「旦那さんの堅実な意見も本当にごもっとも。流産や妊娠そのものの確率・リスクは年齢とともに確実に上がります」としつつ、「上の子に兄弟がいなくても不幸なんてことはない。一人っ子には一人っ子の良さもあります」と温かくメッセージ。「産むか産まないか…どちらを選んでも、その生き方に自信を持って堂々と生きてほしい」と、ママたちへの強いエールで締めくくった。



最後は「私はちょっと医学的なところをしゃべらせてもらいましたけど、産むのか産まないのかはご夫婦に委ねるしかない。上の子が一人っ子でもまったく不幸なんてことはないんでね。決めたら自信を持って生きていってほしい。応援しています」と結び、動画を終えた。