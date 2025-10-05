¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡É¡©¡Õ»°»³Î¿µ±¤¬ºÆ¤Ó¡Ôº£¤¸¤ãÌµ¤¤¡Õ¹ÔÆ°¡ÄµÁÉã¡¦¿åÃ«Ë¤âÅ·Á³¤Ö¤ê¤Ë°¢Á³¤Î²áµî
¿·À¸»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·º§É×ÉØ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¨¡¨¡¡£BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡ÔÊÝ¸î¸¤¤Î¥Ù¥Í¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸î¸¤¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Í¤¯¤ó¤Î·»Äï¸¤¤Î¥¿¥°¤¯¤ó¤ÎÎ¤¿Æ¤¬MY FIRST STORY¤ÎNob¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ô»¦½èÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
³Î¤«¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬ÊÝ¸î¸¤¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
»°»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î29Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î26Æü¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»äÀ¸³è¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»°»³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¿Íµ¤YouTuber¤ÎR¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿º§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËR¤Á¤ã¤ó¤Ë¸òºÝÃæ¡¢1²¯±ßÁêÅö¤Î¶âÉÊ¤ò¹×¤¬¤»¤¿¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Íâ5·î¤Ë¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È·ëº§´Ö¶á¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ø¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ï9·î10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¤¼ï¤Î»Ò¸¤¤ò»ô¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ô¿·¤·¤¤¸¤»ô¤¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë»Ò¶¡À¸¤Þ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Îº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¿åÃ«¤µ¤ó¤äÍö¤µ¤ó¤âÌ¼¤äÂ¹¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡Õ
¡Ô²Ä°¦¤¤¤±¤É¤µ¡¢º£¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¤Ã¤Æ»þ¤ËÂç·¿¸¤·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤µ¡¢º£¤¸¤ãÌµ¤¤¤À¤í¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¤Í¡£¡Õ
¡ÔÀè¤Î»ö¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¤È¡¢¡Ôº£¤¸¤ãÌµ¤¤¡Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¡£±ê¾å¤¬¤¤¤Þ¤ÀÎä¤á¤ÌÃæ¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»°»³²È¤ËÆóÉ¤ÌÜ¤Î¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¼ñÎ¤¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢»°»³¤ÎµÁÉã¤È¤Ê¤ë¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë¡È°ìÉ¤ÌÜ¡É¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï³Î¤«¤Ë¡È²ÈÂ²¤òÂè°ì¤Ë¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë°¦¸¤¤ò¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿»°»³¤µ¤ó¤ÎÅ·Á³¤Ö¤ê¤Ë¡È¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡É¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¿åÃ«²È¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
ÆóÉ¤ÌÜ¤Î¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤Ë¤Ï¿åÃ«¤â¤µ¤¾¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡½¡½¡£²ÈÄíÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡©