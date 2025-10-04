【ベルリン＝工藤彩香】冷戦下で東西に分断されたドイツの統一から３日で３５周年を迎えた。

メルツ首相は西部ザールラント州ザールブリュッケンで行われた記念式典で、ロシアによるウクライナ侵略や旧東独地域での強硬右派の台頭などを念頭に「我が国は困難な時期にある」との認識を示し、分断ではなく「新たな統一のために団結しよう」と呼びかけた。

公共放送ＡＲＤが３日に公表した世論調査では、統一に対する東西の評価の違いが鮮明となった。東西統一に「満足している」と答えた人の割合は、旧西独では６４％に上ったのに対し、旧東独では５０％にとどまり、「満足していない」の４６％とほぼ並んだ。

背景には、賃金などの東西格差がいまだに残っていることなどがあるとみられる。独経済社会科学研究所（ＷＳＩ）によると、２０２４年のフルタイム労働者の平均月給を東西で比較したところ、旧東独は旧西独よりも１７％低かった。

旧東独は統一後の経済成長から取り残され、市民は「２級市民」との劣等感を抱いていると指摘される。今年２月の連邦議会（下院）選挙では、こうした不満を受け皿に、強硬右派政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」が旧東独で根強い支持を集め、第２党に躍進した。