タレントの中川翔子さんは10月2日、自身のInstagramを更新。産後の激痛を明かしました。

「しょこたんがんばれー！」

「痛すぎる！！！」と切り出した中川さん。「お腹切った場所が痛くて痛くて手術当日よりどんどんどんどん痛い」と、帝王切開のその後について痛みを明かしています。「笑うとマジで無理なのに桂子さんに笑わされて痛すぎて号泣してしまった　ほんと勘弁してください」と、投稿に載せた11枚の写真のうち1、4枚目で自身が泣く姿を披露しました。

また、「前屈みでゆっくりしか歩けないし寝返りうてない無理」とも吐露。5〜8枚目では歩くのもやっとな姿を見せています。

コメントでは、「だよね、だよね。。痛いよね。お腹切ったんだもん。、、、。」「なんとか乗り切って」「３日が山だよ！」「幸せ感と激痛がごちゃまぜですよね」「しょこたんがんばれー！」「早急に回復しますように」「無理しないでくださいね」と、温かい声が寄せられました。

「地獄の腹痛、、！」

同日の別投稿でも「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから」と明かし、「痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！からの、授乳チャレンジはじまりました大変！」と産後のせわしない日常を報告していた中川さん。双子の名付けの絵日記も公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
