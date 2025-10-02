『ちいかわ』キラキラおめめのアクセサリーぬいぐるみが登場！ 1個2420円でブラインド仕様、BOX販売なし
心を癒やすキラキラと輝く目が特徴のアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」が誕生し、第1弾ラインナップとして、『ちいかわ』の個性豊かな仲間たちがテディベアの着ぐるみを着た「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」が、10月10日（金）から、「ちいかわらんど原宿店」で先行販売される。
【写真】胸元のリボンがかわいい！ 「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」全6種ラインナップ一覧
■コンプリート勢には厳しい!?
今回誕生する「Kiramekko」は、近年、若い世代を中心に、お気に入りのぬいぐるみやマスコットを身に着けることがトレンドになっていることを受け、「大好きなキャラクターをもっと身近に感じてほしい」「『日常生活をより楽しく彩ってほしい」という思いの下、グレイ・パーカー・サービスから開発された新ブランド。
最大の特徴は、ブランド名の由来でもある「キラキラと輝く目」。印象的な目は、持つ人の心を優しく癒し、見るたびに幸せな気持ちにしてくれるという。
そんな本ブランドの第1弾に選ばれたのは、『ちいかわ』。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコの全6種類展開で、テディベアの着ぐるみを来ているのが特徴的だ。それぞれ胸元に大きなリボンを着けている。
本商品は、10月10日（金）に増床リニューアルオープンする、「ちいかわらんど原宿店」で先行販売を実施。ブラインド商品だが、先行販売では1会計につき2点までの購入制限があり、BOX販売は行わないという。コンプリート勢には少々厳しい条件だ。
一般発売は、10月17日（金）。ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」や、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、「ちいかわPOP UP STORE」で販売される。
ちなみにブランド第2弾は「mofusand」で、にゃんこたちがアニマルな衣装をまとった「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens（全6種）」が、10月17日（金）から、 mofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」や、 mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」などで販売される。
