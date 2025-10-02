この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師・HISAKO直伝！「マスターベーションは想像力とソフトな刺激で」誤った習慣が将来に及ぼす影響を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「男性の正しいマスターベーションの方法」と題した最新動画で、12人の子を持つ助産師HISAKO氏が、自らの経験と専門知見を生かして“男子のための本当に正しいセルフケア”について語った。動画冒頭、HISAKOさんは「中学校、高校に行くと、間違いなく男子たちから出てくる質問がマスターベーションに関する質問なんですね」と述べ、性教育出張授業の現場で頻出するリアルな悩みや疑問を紹介した。



特に思春期男子にとって日常の一部であるマスターベーションについて、「マスターベーションやりすぎたら死にますか？」「病気になるって聞いたけど本当？」「僕は1日に何回もやってしまうけど変態なのか？」といった素朴な疑問が後を絶たないという。「していても、していなくても異常ではない。どちらも普通です」とした上で、「50代男性の80％以上が現役でマスターベーションに勤しんでいるという統計もあるんですよ」と専門家視点でデータに言及し、大人の男性たちにも“当たり前のこと”として捉えていいと説明した。



しかし一方で近年、不妊外来に訪れるカップルの半数以上に増えている「膣内射精障害（室内射精障害）」の存在を強調。「この主な原因が“不適切なマスターベーションのやり方”にあると言われています」と明かした。特に、足を突っ張って力を入れる「足ピン」や、床や枕への過度な圧迫、ギュッと強く握って激しく動かす…といった、実際の性交と大きく異なる“強刺激”の手法が将来、パートナーとの性生活に支障をきたすと解説。「実際のセックスのときに足ピンするシチュエーションはありません」「手の動きだけでなく腰の動きを加え、膣内のソフトな締め付けを想定して」と指導した。



さらに現代社会ならではのリスクとして、スマホの普及による刺激過多も問題視。「強すぎる視覚刺激に頼りすぎず、半分は“何も見ずに想像力を膨らませて”」とアドバイスし、「昔の男性たちは想像だけでマスターベーションしていた」と懐古的に語った。



最後にHISAKOさんは「マスターベーションしすぎても病気にはなりません、死にません、背も伸びなくなりません」と誤情報を一刀両断。「より良い、幸せな性生活のために正しいマスターベーションを身につけてハッピーな大人になってほしい」と思春期男子だけでなく大人世代にも熱く呼びかけている。動画の締めでは「次は女子のマスターベーションも語るよ」とウィットを交え、今後の展開にも注目だ。