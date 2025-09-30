12月5日に全国公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のUS版予告と新ポスターが公開された。

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の続編となる本作では、警察学校を無事卒業し警察官となったキツネの相棒ニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

前作『ズートピア』では共同監督・脚本を務め、現在ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）でもあるジャレド・ブッシュと、『ズートピア』と『ミラベルと魔法だらけの家』で2度のオスカーに輝くバイロン・ハワードが監督を務めた。

公開された映像は、警察官として正式なバディとなってまだ日が浅く、息が合わず失敗ばかりのジュディとニックの姿から始まる。早く認められたいとひたすら前向きに頑張るジュディと、失敗してもこんな日もあるさと相変わらず余裕を見せるニックだが、それでもふたりはお互いに最高のバディであると自負している。そして、ふたりの上司であるボゴ署長から任された任務のため、ドレスとタキシードにおめかしをしてパーティーに潜入するジュディとニックだったが、楽しげなパーティーの最中に、哺乳類しかいないはずのズートピアにいるはずのないヘビのゲイリーが現れたことでパーティーは大混乱。ゲイリーを追い詰めたジュディに悲しげな表情で「ヘビは悪者じゃない。僕が証明してみせる、大好きな家族のために」と訴えるゲイリー。果たして彼の目的とは。そんなゲイリーを追いかけるジュディとニックはズートピアの秘密の場所へと導かれていく。ふたりの手助けを買ってでるビーバーのニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスース、さらに新しい馬の市長・ウィンドダンサーといった新キャラクターも登場。そして、解決に奔走するジュディに対して命をかける必要はないと説得を試みるニック。崩壊する建物で離れ離れになるふたりの姿も確認できる。果たしてジュディとニックはバディとして真相を突き止め、ズートピアの平穏を取り戻すことができるのか。

また、このUS版予告で、シャキーラが歌う新たな劇中歌「Zoo」が解禁。前作の劇中歌「トライ・エヴリシング」は第59回グラミー賞最優秀映画／テレビ楽曲賞にノミネートされ、全世界で今までに27億回再生されている。そして本作の劇中歌「Zoo」は、エド・シーラン、ブレイク・スラットキン、シャキーラが作曲・歌詞を担当している。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、ジュディとニック、ゲイリーが街中を走って逃げている様子が描かれている。

