【吉野家】仕事前にご飯おかわり無料の食べ放題モーニング！コスパ最高の朝定食で自由におかわりしたら食べ過ぎて満腹になった爆食女【大食い】とのタイトルで、人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが動画を公開。今回は吉野家の朝限定メニュー「特朝定食」をレポートし、その魅力についてたっぷり語った。



動画冒頭で「お疲れなのです。24時間カップケーキ生活始めました」と元気に自己紹介した山崎さん。吉野家の店舗に入り、「今日は吉野家で朝ごはん。特朝定食。鮭と納豆と卵。豪華です」と嬉しそうに伝え、「今日はちょっとなんか健康的にと思って鮭にしました。見て、めっちゃ大きい。超柔らかい」と感激した様子を見せる。



まずは「ベジファならぬ汁ファーストでいただきます」と味噌汁からスタート。焼き鮭のふっくら柔らかな身に「美味しいです。結構塩味強め。ご飯に合うよ」と絶賛。「おかずがたくさんある豪華な定食だけど、程よい塩味の焼き鮭だけでご飯いっぱい余裕です」とコメントした。ご飯とおかずの配分に悩みつつも「ご飯おかわり自由だから秒で解決です」とご満悦。



サービスで味海苔も登場し、「お魚と海苔をおかずに白米を食べる。シンプルかつ王道な和食が最高に美味しいです」と、朝にぴったりなメニュー構成を称賛。「鮭美味しすぎてご飯進みすぎ注意なんだけど」と食欲が止まらない様子も印象的だ。



「おかわり成功」とご飯2杯目にも突入。続いては卵を使った「卵かけご飯（TKG）」を作り、「焼き鮭だけでも豪華なのに、2杯目はTKGまで食べれちゃいます。うま。これは美味しい」と満面の笑み。さらに「吉野家の納豆は結構大粒」「ネギのシャキシャキも最高。これあると何か結構違うね」と、納豆ご飯との組み合わせも楽しんだ。「納豆TKG、ネギ、味のりのそれぞれの旨味が、奈々さんの味覚を襲います。うん、合いすぎ」と、朝から豪華で贅沢な食体験をレポートした。



ラストは「朝定食オールスターの団結に、終盤にしてテンションも食欲も最高潮です」と総括し、「こんなにご飯のおかず多くて、ご飯もお代わりできて、上コンベ600円ちょっと。スーパー、最強すぎる」とコスパの良さに驚き。「美味しいも、ヘルシーも、ボリュームも、コスパよくとれる、欲張りセットです」と大満足の様子だった。動画の締めくくりでは「ごちそうさまでした。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします」と呼びかけ、次回動画への期待を込めて締めた。