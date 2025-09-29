軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で持ち運びができるコンパクトサイズで、小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」を発売した。
■コンパクトで軽い！片手で持てるポータブル電源
女性でも片手で楽に持ち運べる軽量設計。192Whの容量を備えながらも驚くほどコンパクトで、アウトドアや非常時にサッと持ち出せる。ご家庭や車内、キャンプ場など、場所を選ばず活躍する頼れる電源だ。
■小型家電も使える安心の300W出力
AC出力は2ポート搭載、最大300Wまで対応。扇風機や小型調理家電など、日常的に使う家電がしっかり動作する。正弦波出力で家庭用コンセント同様の安定した電力を供給し、安心して利用できる。
■長寿命バッテリーで繰り返し使える
採用しているのは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池。約3000回の充放電に対応し、長く安心して使用できる。過充電や過放電を防ぐBMS機能も搭載し、非常時や日常使いでも頼れる相棒になる。
■USB Type-C対応でPCも急速充電
USBポートは3つあり、Type-C出力ではノートPCやタブレットの急速充電が可能で、USB-Aポートからはスマホなどを同時に充電できる。シガーケーブル付属で、車内でも便利に活用できる。
■災害時やアウトドアに便利なLEDライト付き
停電や夜間のキャンプでも役立つLEDライトを搭載。緊急時の明かりとしてはもちろん、アウトドアでの作業や夜の散歩にも重宝する。安心と快適を兼ね備えた一台で、備えと楽しみを同時にサポートする。
小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」
小型家電も使える最大300W出力のポータブル電源「700-BTL057」
