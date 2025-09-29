実家から自宅に帰った投稿主さんのもとに、実家のお母さんからある動画が送られてきたそう。映っていたのは、切なすぎる実家猫さんの姿で...。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19.2万回再生を突破し、「いじらしいですね」「愛おしすぎて泣くー。愛すべきヌコさん」「涙出る」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：実家から帰った後、母から送られてきた『猫の様子』を見たら…】

送られてきた動画に映っていたのは...

TikTokアカウント『たたおか』に投稿されたのは、投稿主さんの実家で暮らす保護猫「たたおか」くんの姿。

実家に帰省していたという投稿主さんが自宅に戻ったあと、実家のお母さんから、ある動画が送られてきたといいます。そこに映っていたのは、何とも切ないたたおかくんの姿だったのだそう。

家中を探し回るたたおかくん

投稿主さんがいなくなって寂しかったのか、たたおかくんが投稿主さんを探し回っていたといいます。「ウニャーン」と何かを訴えるように鳴いていたというたたおかくん。「どこに行っちゃったの？会いたいよお」というような心細そうな表情を浮かべていたのだとか。

たたおかくんが、投稿主さんにいつも遊んでもらっているネズミのおもちゃを咥えてきたといいます。おもちゃで投稿主さんをおびき出そうとしたのでしょうか。健気な姿に胸が締め付けられます。

たたおかくんの愛に涙が...

全部屋探しても投稿主さんを見つけられなかったというたたおかくん。投稿主さんのお母さんに、「もう、帰っちゃったんだよ」と言われても納得できない様子。「寂しいよお。会いたいよお」と聞こえてきそうな切ない表情をしていたのだとか。

たたおかくんの様子を知った投稿主さんは、泣いてしまったといいます。それどころか「帰宅したあと、すぐ実家に戻るか悩んだ」のだそう。こんなに想ってくれる猫さんがいたら、すぐにまた帰省してしまいそうですね。離れて暮らしていても、たたおかくんと投稿主さんの絆は固く結ばれているのでした。

たたおかくんが投稿主さんを探す姿は、多くの人を感動の渦に巻き込みました。

投稿には、「愛おしい…こんな感情持ってくれるなんて…」「胸が痛い愛おしいよおおおおおおおお」「可愛すぎるし健気すぎて涙出てきちゃった」「実家の猫が恋しくて泣けてきた」といった声が届けられています。

TikTokアカウント『たたおか』には、元野良猫たたおかくんのおちゃめで愛らしい暮らしの様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『たたおか』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。