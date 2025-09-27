この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師・HISAKO、反抗期で明かす「完璧なママを目指したことが裏目に出た」

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO の子育てチャンネル」で、助産院ばぶばぶ の助産師HISAKOさんと娘・すずさんが「すずが強烈な反抗期になった理由がワタシ？」というテーマで率直なやりとりを繰り広げた。動画では、すずさんの反抗期エピソードや、母娘それぞれが抱いていた思いを赤裸々に語った。



HISAKOさんは「私が求めたい愛情、与えたい愛情、子供がママにもらいたい愛情。これが、まあずれとったわけですよ」と明かす。「私の育て方に加え、すずの持って生まれた性質もあったけど、結局パーフェクトなママを目指したことで反抗期を招いた」と自己分析した。その上で「子育てにおいて失敗しながら学ぶのは当然、みんなもそうやっていくもの」と語り、過度な自己責任を感じる母親たちに寄り添う姿勢を見せた。



すずさんは「他の子に比べてできる子ってずっと褒められ続けてきた。人に褒められないと価値がない、失敗できない、期待に応えなきゃってしんどかった」と過剰適応の苦しさを吐露。「褒め方がズレていたのがしんどかった」と当時の胸の内も明かしている。



反抗期中は母娘ともに精神的に追い詰められたといい、HISAKOさんは「夜寝れへんくなること、ごはんが喉を通らない日が続いた」と振り返る。すずさんも「全てが敵に見えた」と極端だった心境をリアルに語った。他の兄弟と比べる褒め方や、出来ることを当たり前とする言葉に強いストレスを感じた経験も象徴的だ。



そんな壮絶な時期を経て、今では「すずの行動にはムカつくこともあるけど、すず自身は好き」といった距離感が大切だと二人は話す。HISAKOさんは「自分も“失敗したから今の子育てができている”」と、過去の反省点を活かして下の子どもには“比較しない褒め方”を取り入れるように意識。「上の子って実験台みたいなもんやけど、その経験値があるから今の穏やかな子育てができている」と明かした。



動画の終盤では、「壮絶だった反抗期も今は“あってよかった”と思う」とし、「お互い頑張りました、お疲れさまでした」と笑顔で締めくくった。母娘のリアルな葛藤と変化が、多くの親子に共感を呼びそうだ。