庶民の知らない「金持ちのふるさと納税」…山梨県南アルプス市《1300万円の純金カブトムシ》が選ばれるワケ

純金の返礼品が人気

10月から仲介サイトのポイント付与が禁止されるのを受け、ふるさと納税の駆け込み需要が高まっている。どのサイトも人気を集めているのは、肉や海産物、果物など1万円台の寄付で受け取れる手頃な返礼品だ。

しかし、こうした庶民ウケする返礼品を展開しつつも、“異色の返礼品”で富裕層から熱視線を浴びている自治体がある。

それが山梨県南アルプス市だ。

注目されているのは純金製の返礼品で、その数なんと約100種類（セット品も含む）。返礼品を得るのに必要な寄付額も、24万円〜1860万円と幅広い（純金製の返礼品は必要な寄付額が金価格に応じて常に変動する。記事中の金額はすべて取材当時のもの）。

「もともと南アルプス市ではシャインマスカットなどの果物の返礼品が人気を集めていました。駆け込み需要が始まった今年8月は、これらの返礼品に対する申し込みが前年同月比で3倍に増え、件数ベースでも全体の90％以上を占めています。

それに比べると、同月の純金製品を含む貴金属ジャンルへの寄付件数は1％未満で、大したインパクトはないように思うかもしれません。ところが、寄付金の金額ベースではこれらが約40％を占めているんです。こうした高額返礼品に対しても駆け込み需要は確認できていて、南アルプス市の財政に間違いなくプラスに働いています」

そう顔をほころばせるのは、南アルプス市ふるさと納税担当の清水仁也さんだ。

かつて水晶の採掘地だった山梨県では加工技術が発達。甲府市を中心に宝飾産業が栄え、「ジュエリーの街」として知られてきた。周辺自治体である南アルプス市にも、宝飾の加工・販売等に携わる事業者が多数存在している。

純金の返礼品が刺さるワケ

「現在返礼品として展開している“純金シリーズ”は、貴金属加工の高い技術を持つ本市の事業者さんからの提案で、2022年に取り扱いを始めました。

コロナ禍以降、金価格は右肩上がりで伸び続けており、企画当時もそれなりに話題になっていました。こうした状況から純金製品のニーズは高いと見込み、新たにラインナップに加えられることになったと聞いています」（清水さん）

人気の理由の第一に、金価格の上昇があるのは間違いないだろう。

2022年から2025年の間に1gあたりの金価格は最高値を更新し続け、8154円から1万9814円とおよそ2.4倍に伸びている（いずれも金価格の指標とされる田中貴金属工業の小売価格。2025年は9月26日の数字）。

実際、同市が最初に取り扱いを始めた『甲州金レプリカ（10g）』は当初約50万円の寄付が必要な返礼品だったが、いまでは81.8万円を寄付しなければ手に入らない。

純金製品は他の返礼品に比べて換金性が高いだけでなく、今後さらに価値が上昇する可能性すら秘めているのだ。まさにこの投資妙味が富裕層に響いたと言える。

なお、ふるさと納税には返礼品の価値を寄付金額の3割以下に抑える「3割ルール」が存在する。例えば、100万円の寄付が必要な返礼品の場合、その価値は最大でも30万円にとどめなければならない。当然、南アルプス市の純金製品もこのルールを守っている。

また、たとえ100万円分の寄付が可能だとしても、富裕層は1万円の返礼品を100個も欲しくない。そういった意味でも純金製品のような高額返礼品には確実なニーズがあるのだ。

ただし、南アルプス市の純金シリーズが人気の理由はこれだけでは説明できない。

南アルプス市が純金製品の取り扱いを始めた2022年こそ、同製品を扱う自治体は少なかった。しかし、ふるさと納税界隈では「良い返礼品は積極的に真似る」という自治体も多い。そのため、いまでは純金製品もさほど珍しくはなくなった。

では、なぜ南アルプス市が選ばれ続けるのか。

同じくふるさと納税担当の神田浩二さんは、その理由をこう分析する。

富裕層の心をつかむ戦略

「自信があるのではっきりと言ってしまいますが、技術力の高さを評価していただいていると考えています。わかりやすいのが、純金製のカブトムシです。本市の純金シリーズはどれも職人さんのハンドメイドで、カブトムシも本物と見紛うほど精巧に作られている。

実は、他の自治体さんにも似たような純金製の返礼品はあるのですが、完成度の高さでは負けていません。純金製品の寄付額は決して安くない。どうせ同じ純金製の返礼品を手に入れるならば、より良いものを選ぶのが自然ではないでしょうか」

鑑賞に堪える造形の美しさは富裕層にとってもポイントが高い。

仮に、将来的に純金製品の換金を考えていたとしても、そのときが訪れるまではどこかに置いておかなければならない。室内を彩る純金のオブジェとしても利用できるとあれば、返礼品としての付加価値は増す。

さらに南アルプス市があっぱれなのは、富裕層のニーズを一歩踏み込んで理解している点だ。21種類を展開する“純金のワンちゃんシリーズ”はまさに好例だろう。

ラインナップには、高級住宅街ではすっかりお馴染みのボルゾイやイタリアン・グレーハウンド、サルーキーが並び、気品漂う犬を愛でる富裕層の心をくすぐる。

もちろん一般的に人気の高い犬種も勢揃いで、柴犬、チワワ、プードル、トイプードル、ポメラニアン、ブルドッグ、フレンチブルドッグ、パグ、グレートピレニーズ、ラブラドール、マルチーズ、ヨークシャテリア、アメリカンコッカースパニエル、ミニチュアシュナウザー、ダックスフンド、コーギー、パピヨン、アフガンハウンドが純金製。自分が飼っている犬種を思わず選んでしまう人も少なくないはずだ。

他にも、将棋の駒シリーズやコブラのオブジェなど、南アルプス市の純金シリーズにはオリジナリティのあるものが多く、ここでも差別化を図っているという。

では、約100種類のラインナップのなかで一番人気の返礼品は一体どれなのか。

純金のカブトムシを申し込む人は？

「具体的な数字はお伝えできませんが、申し込みが一番多いのは81.8万円の甲州金レプリカです。同額を寄付するには2300万円程度の年収が必要です」（清水さん）

ちなみに、取材時の最高額である1280万円の純金のカブトムシの申し込みは過去にあったのか（※）。

「ありがたいことに寄付の実績はあります。年収が2億9000万円に達していると、これくらいの金額を寄付することが可能です。ちょっと私には縁遠い世界ですが……（笑）」（清水さん）

正真正銘、富裕層を狙った南アルプス市の純金シリーズだが、驚くことに広告費はほとんどかけていないという。

「もしかしたら富裕層の方の口コミが想像以上に効いているのかもしれません。本市の純金製の返礼品にはリピーターさんもいて、そういった方々が同じ所得レベルの友人などに伝えてくれているのではないかと推測しています」（神田さん）

ここまで読んで、南アルプス市の純金製の返礼品に興味を持った人もいるかもしれない。ただ、純金シリーズは完全受注生産だ。キャンセル不可で、申し込みから到着まで最大3カ月かかるので注意しよう。

※取材後に1860万円の「フレンチブルドッグおすわりオブジェ」をラインナップに追加。最高額を更新した

