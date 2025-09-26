こういうの探してた！【ハニーズ】40・50代がこなれる♡「高見えベスト」

長く続いた猛暑が終わり、いよいよ季節は秋にシフト。そんな今挑戦したいのは、重ねて楽しめる「ベスト」です。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のベストなら、デザインや素材感で差が付けられて、高見えが狙えそう。今回は40・50代が取り入れやすい、こなれ見えベストを紹介します。

ひとクセデザインでレイヤード上手に

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

ハイネックがおしゃれなニットベストに、肩のボタンでちょっぴりスパイスを効かせた高見えする1枚。シャツやカットソーに重ねるだけで、着こなしがグッとこなれ見えしそうです。前は短く、後ろは長めという絶妙な着丈で、全身バランスをとりやすそうなのが◎ ジーンズでカジュアルに、Aラインスカートで甘めにと、着回し力にも期待ができます。

ラメ × ふわふわ素材が今っぽい1枚

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\3,980（税込）

ふわふわのフェザーニットに、ほんのりラメがきらめくベスト。モノトーンコーデにさらりと重ねるだけで、秋の空気をまとった着こなしが完成。Vネックになっているおかげで、ボリューミーながらも顔周りがスッキリと見えそう。伸縮性があるから動きやすく、レイヤード初心者さんにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M