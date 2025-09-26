お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及。ラボホテルの新しい「在り方」について語った。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ラボホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

若い時にラブホテルを利用していた2人はラブホテル内の仕組みについて語り始めたが、詳細は思い出せず。矢作が「その辺は市長が一番詳しいと思う」とした上で、「だからこれを機に、ラブホは打ち合わせの場所だって広めてもらえるとね」と提案。小木も「みんなも楽。かなり楽になる」と続いた。

矢作はラブホテルという名称について「愛のある打ち合わせってことでしょ？ ちゃんと愛を持って打ち合わせしないと」と投げかけると、小木も「愛がないと打ち合わせ、できませんよ」と同調した。

その上で矢作は「名前がラブホっておかしいよね。ラブホっておかしい。ラブ＆ミーティング。これからはラブホもラブ＆ミーティングって書いてもらって、上の方に」と提案すると、小木も「そしたらミーティングでもいけるし、誘いやすいしね」と賛成。さらに小木は「ホワイトボードなんか置いてくれればいいんだからさ。ベッドのところに」と踏み込んだ提案をした。