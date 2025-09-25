この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師「ワクチンを受けない選択は我が子だけでなく社会全体への責任」と警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画『赤ちゃんの予防接種 いろんな意見があるからこそ聞いてほしい』で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。動画では、赤ちゃんの予防接種を「受けるべきか、受けないべきか」といった悩みについて、自身の意見とともに、母親たちに向けて真剣なメッセージを発信した。HISAKOさんは冒頭、「この予防接種案件っていうのは、SNSで炎上しやすい話題」と認めつつも、「私の意見やから押し付けるつもりないし、炎上覚悟で話したい」と、臆せず議論の核心へ踏み込んだ。



HISAKOさんの元にも「水銀が入ってて毒やからやめた方がいい」との不安の声が寄せられた。これについて「全てのワクチンに水銀が入っているわけではなく、人体にとって問題のないレベルとWHOでも声明が出ている」と冷静に否定。「不確かな医学情報や過去の印象だけで判断せず、科学的根拠を学んで」と、正しい知識の重要性を強調した。



さらに、「ワクチンがない時代には多くの子どもが命を落としていた」と歴史を振り返り、現代のママたちは「副反応への恐怖」が強調されがちであることに警鐘。「ワクチン接種は『我が子を守る』ためだけでなく、『社会全体を守る』意義がある。コロナ禍で高齢者や弱者を皆で守る考え方と同じ」と例え、「ワクチンを受けない選択、それ自体は尊重する。ただし『自己責任』で、後悔や社会的リスクも充分に考えて」と呼びかけた。



実際に接種しなかったことで赤ちゃんが重い感染症で亡くなる悲劇も見てきたといい、「ママたちが自責の念で苦しむ姿は見ていられなかった。煽った人たちは責任を取ってくれない」と、当事者しか抱えられない重い決断の現実を明かす。「ワクチン未接種で将来、進学や就職に制約を受けるケースもある」とも具体例を挙げた。



動画のラストは「価値観はそれぞれ。ただ、正しい知識を持って、自分で納得した選択をしてほしい」と結び、「コメントはお手柔らかに」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。