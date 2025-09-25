この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【超貴重映像】胎盤は食べられる？中1息子と“命の授業”してみた【番外編】」で、12人の子を出産したベテラン助産師HISAKOさんが、胎盤について自身の経験や知見を語った。動画では、実際に出産直後2時間の“リアル胎盤”を手に取りつつ、胎盤の役割や神秘性、さらに「哺乳類の多くが胎盤を食べる理由」にまで話は広がった。



HISAKOさんは「これが胎盤ですよ」と説明しながら、へその緒を通じて赤ちゃんに栄養や酸素が送られることを“命のつながり”として強調。産後、病院では「胎盤の重さや形、色調、へその緒の長さなどを全て計測して、赤ちゃんがお腹の中でどんな環境だったかを記録する」と述べた。また、胎盤は専用冷凍庫に保管された後、専門業者に回収される過程もユーモラスに紹介した。



その一方で、「哺乳類の動物は、出産直後に母親が胎盤を必ず食べる」と説明。「グロいね、と言われるかもしれないけど、栄養の方向であり、出産による失血や体力、鉄分の補給、また血の匂いを消して他の動物に襲われないため」など、動物が本能的に行う理由を医学的・生物学的観点から語った。「人間が食べないのは知能の高さゆえとも考えられるが、実は胎盤は食べることができるし、一部の自然派ママは実践することもある」とも明かす。



自身の経験にも言及し、「第8子の時に“胎盤食べる？”と聞かれて、『助産師として一度食べてみるべきか』と悩んだが、レバーが苦手で無理でした」とユーモアを交えて語り、「命がけで胎盤を食べ、子育てに臨む母親の本能は本当に神秘的」と感動をにじませた。



また、胎盤とへその緒の専門的な説明や双子の場合のさまざまな胎盤パターンなども丁寧に解説。「へその緒が胎盤の真ん中に付いているのが一番ベスト」といった医療現場ならではの豆知識も惜しみなく披露した。



動画の終盤でHISAKOさんは、「私は母親の時から、胎盤が赤ちゃんを育んでくれた大事なものだと感じていました。だから必ず『胎盤にありがとう』とお別れの儀式をしています」と明かし、「出産の際には胎盤に感謝して。もし気持ちに余裕があれば、動物としての本能にも思いを馳せてみてほしい」と締めくくった。