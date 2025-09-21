「ペイディあと払いプランApple専用」プレスセミナー / 天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」【まとめ記事】
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
ークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、2025年9月17日(水)より国内「天丼はま田」2店舗および「天ぷらめしはま田」2店舗にて、秋の味覚を味わう新メニュー「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を期間限定で販売する。
■小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200-BAGBP036BK」を発売した。折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利アイテムだ。その日のスタイルや荷物の重さに応じて、ボストンバッグとして手持ちで使うことも、リュックとして背負うこともできる。シーンに合わせて自在に使い分けできるため、旅行先やアウトドアでも活躍の幅が広がる。
■秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、2025年9月17日(水)より国内「天丼はま田」2店舗および「天ぷらめしはま田」2店舗にて、秋の味覚を味わう新メニュー「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を期間限定で販売する。
■Apple製品の購入に特化！「ペイディあと払いプランApple専用」プレスセミナー
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
■軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
サンワサプライ株式会社は、オフィスや店舗、教育現場など、様々なシーンで活躍する折りたたみ式キャスター付きパーティション「SPT-〇18063シリーズ」を発売する。必要な時にサッと広げて空間を仕切り、使わない時はコンパクトに収納できる。また、クロスタイプのパネル面は画鋲対応で、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応する。幅60cmのパネルが3枚連結された、キャスター付きのパーティション。角度を変えたり折りたたんだりすることで、シーンに応じて空間を自由自在にレイアウトできる。コンパクトに折りたたみできる。使わない時は省スペースに収納して管理や持ち運びも便利だ。
■突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工具不要で簡単にどこでも設置でき、7枚の有孔パネルと4枚の棚板、付属のフックとや市販の有効ボードのパーツで自由にカスタマイズできる突っ張りラックの「100-TSF004（幅45cm）」と「100-TSF005（幅60cm）」と「100-TSF006（幅80cm)」のブラックとホワイトを発売した。床と天井に突っ張るだけで簡単に設置でき、壁に穴を開けたり工事をする必要がない。賃貸住宅でも気軽に導入できるため、「収納が欲しいけれど壁を傷つけたくない」という方にぴったり。設置後すぐに使えるので、模様替えや新生活のスタートにも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・PICO 4 Ultra、PICO Motion Tracker、発売1周年！9/19〜9/28に限定キャンペーンを実施
・もしもの時も安心！「探す」アプリに対応した、スタンド機能付カードケース
・MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
・長時間の外出におすすめ！モバイルバッテリー
・車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
■小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200-BAGBP036BK」を発売した。折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利アイテムだ。その日のスタイルや荷物の重さに応じて、ボストンバッグとして手持ちで使うことも、リュックとして背負うこともできる。シーンに合わせて自在に使い分けできるため、旅行先やアウトドアでも活躍の幅が広がる。
■秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、2025年9月17日(水)より国内「天丼はま田」2店舗および「天ぷらめしはま田」2店舗にて、秋の味覚を味わう新メニュー「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を期間限定で販売する。
■Apple製品の購入に特化！「ペイディあと払いプランApple専用」プレスセミナー
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
■軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
サンワサプライ株式会社は、オフィスや店舗、教育現場など、様々なシーンで活躍する折りたたみ式キャスター付きパーティション「SPT-〇18063シリーズ」を発売する。必要な時にサッと広げて空間を仕切り、使わない時はコンパクトに収納できる。また、クロスタイプのパネル面は画鋲対応で、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応する。幅60cmのパネルが3枚連結された、キャスター付きのパーティション。角度を変えたり折りたたんだりすることで、シーンに応じて空間を自由自在にレイアウトできる。コンパクトに折りたたみできる。使わない時は省スペースに収納して管理や持ち運びも便利だ。
■突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工具不要で簡単にどこでも設置でき、7枚の有孔パネルと4枚の棚板、付属のフックとや市販の有効ボードのパーツで自由にカスタマイズできる突っ張りラックの「100-TSF004（幅45cm）」と「100-TSF005（幅60cm）」と「100-TSF006（幅80cm)」のブラックとホワイトを発売した。床と天井に突っ張るだけで簡単に設置でき、壁に穴を開けたり工事をする必要がない。賃貸住宅でも気軽に導入できるため、「収納が欲しいけれど壁を傷つけたくない」という方にぴったり。設置後すぐに使えるので、模様替えや新生活のスタートにも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・PICO 4 Ultra、PICO Motion Tracker、発売1周年！9/19〜9/28に限定キャンペーンを実施
・もしもの時も安心！「探す」アプリに対応した、スタンド機能付カードケース
・MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
・長時間の外出におすすめ！モバイルバッテリー
・車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド