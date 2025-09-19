TBS系が大会期間中の13日から21日まで独占中継している「東京2025世界陸上」。

大会のスペシャルアンバサダーとして、織田裕二（57）が2大会ぶりに復帰。織田とともにアンバサダーを務めるのが、NHK朝ドラ「あんぱん」でヒロインを務める今田美桜（28）。親子ほど年の離れたふたりの掛け合いも話題となっているが、もうひとり、そのイケメンぶりで視聴者の注目を集めているのが、応援サポーターを務める9人組グローバルボーイズグループ「＆TEAM」のK（27）だ。

特に中高年にとっては、「＆TEAM」って誰？という向きは多いと思うが、「＆TEAM」とは韓国のサバイバルオーディション番組「I-LAND」から誕生した日本人7人、台湾人1人、韓国人1人からなるボーイズグループ。いわゆる歌って踊れるイケメングループで、目下、ブレーク中だ。TBS関係者はこう話す。

「Kは、高校時代は強豪校の駅伝部に所属し、大学に進学していたら、箱根駅伝を走れるほどの実力があったそうです。TBS系の春秋の恒例特番『オールスター感謝祭』の『赤坂5丁目ミニマラソン』には23年に初出場し、ぶっちぎりで優勝しています。甘いルックスにくわえ、陸上愛にあふれているので、若い視聴者の取り込みを狙っての抜擢です」

大会初日の昼の放送では、織田とKは今田を挟む形で立っていたが、織田はKに「陸上とアイドルやっちゃいなよ」などと話題を振っていた。さらにKのトークに織田がことごとく絡むなど、織田はともに陸上を愛するKにすっかり“ロックオン”したもよう。今回一躍、幅広い世代、そして陸上ファンに顔と名前を売ることができたようだが……。

「しかしすでに、昨年4月、同じ事務所に所属するガールズグループ・LE SSERAFIMのカズハとの熱愛スキャンダルを『週刊文春』（文芸春秋）で報じられています。事務所は否定しましたが、Kが今後、さらにブレークするためには恋愛は自粛せざるを得ないでしょう」（スポーツ紙芸能記者）

好事魔多し。さらなるステップアップのためには、今後しばらくは、ストイックな私生活を送ることになりそうだ。

