俳優の杉浦太陽（44）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンからの質問に回答し、その内容が反響を呼んでいる。

「【質問コーナー】5人の子の親になった太陽パパが答えます！」と題した動画を投稿。事前にSNSを通じて募集した質問に回答した。

8月に妻でタレントの辻希美が第5子となる次女・夢空ちゃんを出産したばかり。それだけに育児に関する質問が多く「上の子たちのメンタルケアは順調ですか？」との問いには「やっぱり夢にみんなが集まるからこそ上の子たちのケアは（している）」とした。2018年に誕生した三男の幸空くんに関しては「夢が帰ってきたばかりの時に嫉妬しちゃって。ちょっとぐずった時もあった」としたものの、「今は逆に夢を可愛がってくれてますね。メンタルケア、順調だと思います」と明かした。

「何人目の時が1番大変でしたか」との質問には「3人目…いや、2人目かな」と振り返り、「年が近いとより大変」と語っていた。

続けて「辻ちゃんに飽きないんですか？」との質問には「どんな」質問？」と苦笑い。質問はさらに「浮気したくならないんですか？」と続いており、「なるか！」と一刀両断していた。「年々深みが出てくるというか、若くして結婚したからこそ、今経験値を積んで凄い魅力的な女性になってるんだよね」と妻への変わらない愛を語った。

さらに「6人目はありですか」との質問には、「これ現場でもちょいちょい言われんねんけど、まず5人目を育児させてください」と答えた。「のんも38（歳）やし、俺も44（歳）やから、とりあえずもう今の段階では5人でいっぱいいっぱいです。夢空に全力ですね」としていた。

動画のコメント欄には「ちょっと失礼な質問でも嫌な顔せす答える太陽さん、人間的にも素敵な人」「太陽さん素敵です」「歳を重ねて「逆に深みが出て〜」って言ってくださる旦那さん素敵すぎる」「どこをどう切りとっても完璧な返答で震える」などの声が寄せられた。