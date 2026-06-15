俳優・杉浦太陽（45）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサー希空（のあ、18）が15日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、最近の一番の悩みを吐露する場面があった。「最近の一番の悩み」という話題になると、希空は「夜寝れない…マジできついです。本当に考え事をする癖が直らなくて、凄く知恵熱が出やすいんですけど。考え事をしていると、だんだん頭が痛くなるじゃないですか。38.3℃?みたいな」と明かす。