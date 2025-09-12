この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身のチャンネルで「ユナイテッド航空プレミアムプラスでサンフランシスコへ！成田空港にオープンしたターキッシュエアラインズラウンジ」と題した動画を更新。今回は成田空港の第一ターミナルからアメリカ・サンフランシスコまでユナイテッド航空のプレミアムエコノミー「プレミアムプラス」に搭乗し、その詳細なフライト体験レポートと、2023年5月に新規オープンしたターキッシュエアラインズラウンジのレビューを中心に語った。



夏休みシーズン真っ只中、成田空港はコロナ禍を経て「コロナ前を思い出させてくれる」混雑ぶり。おのだ氏は、「今回どうしてもサンフランシスコに行きたくてUA838便をチョイスした」と語りつつ、チェックインからスターアライアンスゴールドの特典を活用したスムーズな動線も紹介。特に注目したのが今年成田に新設されたターキッシュラウンジだ。「ターキッシュのでっかい飛行機もあって、ちょっとトルコっぽい、いい感じの雰囲気になってますね」と印象を述べた同氏は、ラウンジ内部の独特なインテリアや、トルコ名物の料理を中心とした充実した食事にも驚き。「トルコに行かなくても、実はこの成田空港でトルコを楽しめるという感じ」と高評価。ワッフルやフムス、トルココーヒーなど、本場の味が楽しめる点に「めちゃめちゃ懐かしい」と過去の旅行を振り返る場面も。



フライトではユナイテッド航空のプレミアムプラス選択の理由を「一番コスパの良い座席かもしれない」とし、「エコノミーよりもだいぶ寝やすかったですし、かといってビジネスクラスほど高くもない」と率直な感想。エコノミーより余裕のあるシートに加え、ビジネスクラス並みのアメニティやサービスも体感できたという。「プレーコーはエコノミーとビジネスのちょうど中間」と、価格と快適性のバランスに満足を見せた一方、食事については「ベジタリアンしかなくて苦しかった」とリアルな体験談も披露。



到着後は「昔は本当に長く感じたアメリカ西海岸が、今では9時間半のフライトでぐっと近くなった」と時代の変化を語り、「サンフランシスコは観光都市としての魅力に加え、ITや自動運転など最先端のテクノロジーにも注目したい」と今後の予定にも触れた。



最後におのだ氏は、「ユナイテッドのプレミアムプラスは本当にコスパが良いので、ぜひ皆さんも乗ってみては」と視聴者に勧めつつ、「ターキッシュのラウンジも成田にできたので、スターアライアンス利用の際にはぜひ」と結んだ。今後は最新のアメリカ滞在記の公開にも意欲を示している。