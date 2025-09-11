特徴的なボンネットも再現！ホビージャパン「1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST」

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TESTがコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！

ホビージャパン「1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST」

希望小売価格： 各2,420円(税込)

サイズ ： 1/64スケール(全長約7cm)

ボディ材質 ： ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ ： (W)140mm×(D)50mm×(H)195mm

対象年齢 ： 14才以上

企画・製造 ： ホビージャパン

取扱店 ： ポストホビーWEBSHOPポストホビー厚木店

写真は試作品です。

仕様は予告無く変更になる場合があります。

直営店の「ポストホビーWEBSHOP」および「ポストホビー厚木店」にて予約受付を開始しました。

K1 PLANNING 様とHot-Version様の許諾により実現した夢のダイキャストカー企画！

ドリキンこと土屋圭市氏の愛車である“AE86 ストリート号”を特徴的なボンネットからマフラー、ホイール、シート、ステッカー類やナンバープレートまで細部にこだわり再現。

商品構成

専用ブリスターパッケージ

専用ブリスターパッケージ背面

コレクタブルBOXも付属

特徴的なボンネット

テストで使用されたカーボンドアや各種ロゴ等も再現！

この製品は2015年の「AE86 峠全開テスト」に登場したカーボンドアテスト仕様のモデルとなります。

専用ブリスターカード、コレクタブルBOXが付属しますので、コレクションに最適です。

※ドア、ボンネット、リトラクタブルヘッドライト等の開閉ギミックはございません

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル

トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TESTは一度限りの限定生産モデルになります。

2. 抜群のプロポーションとディテール

綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行っています。

3. コレクションに最適な専用ブリスターパッケージ。

専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOXが付属します。

ブリスターパッケージのままでも、付属のコレクタブルBOXを使ってもOK！お好みに合わせたスタイルでコレクションを楽しめます。

■1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST

【品番 / 品名】

■HJDM008A-2V(2025年10月以降発売予定)

1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST

