特徴的なボンネットも再現！ホビージャパン「1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST」
ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TESTがコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！
ホビージャパン「1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST」
希望小売価格： 各2,420円(税込)
サイズ ： 1/64スケール(全長約7cm)
ボディ材質 ： ダイキャスト製 塗装済み完成品
パッケージ ： (W)140mm×(D)50mm×(H)195mm
対象年齢 ： 14才以上
企画・製造 ： ホビージャパン
取扱店 ： ポストホビーWEBSHOPポストホビー厚木店
写真は試作品です。
仕様は予告無く変更になる場合があります。
直営店の「ポストホビーWEBSHOP」および「ポストホビー厚木店」にて予約受付を開始しました。
K1 PLANNING 様とHot-Version様の許諾により実現した夢のダイキャストカー企画！
ドリキンこと土屋圭市氏の愛車である“AE86 ストリート号”を特徴的なボンネットからマフラー、ホイール、シート、ステッカー類やナンバープレートまで細部にこだわり再現。
商品構成
専用ブリスターパッケージ
専用ブリスターパッケージ背面
コレクタブルBOXも付属
特徴的なボンネット
テストで使用されたカーボンドアや各種ロゴ等も再現！
この製品は2015年の「AE86 峠全開テスト」に登場したカーボンドアテスト仕様のモデルとなります。
専用ブリスターカード、コレクタブルBOXが付属しますので、コレクションに最適です。
※ドア、ボンネット、リトラクタブルヘッドライト等の開閉ギミックはございません
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル
トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TESTは一度限りの限定生産モデルになります。
2. 抜群のプロポーションとディテール
綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行っています。
3. コレクションに最適な専用ブリスターパッケージ。
専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOXが付属します。
ブリスターパッケージのままでも、付属のコレクタブルBOXを使ってもOK！お好みに合わせたスタイルでコレクションを楽しめます。
■1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST
【品番 / 品名】
■HJDM008A-2V(2025年10月以降発売予定)
1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST
