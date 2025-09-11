◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー４―６サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、“崖っぷち”で猛アピールした。右肩痛からの復帰を目指し、３Ａのサクラメント戦で５度目のリハビリ登板に臨み、４回２／３を投げ、３安打３失点８奪三振の力投を見せた。期限内で最後のリハビリ登板となることが確実な一戦で今季最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど球速回復を印象づけた。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は今後について「球団として決める必要がある」と話し、起用法を含めて早々に決断する見込みだ。

高々と足を上げ、腕を振り抜いた。朗希渾身（こんしん）の剛速球がミットに突き刺さった。２回１死、５番打者に対するカウント１―２からの４球目。三振狙いの直球は今季最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。惜しくも外角に外れたが、４回までに８三振を奪う圧巻の投球を披露した。

課題だった球速回復を印象づけた。１００マイル超は、デビュー戦となった３月１９日のカブス戦（東京Ｄ）以来だったが、この日だけで６球と連発した。計５１球の直球のうち、１６０キロ超の９９・５マイル以上は計１２球。前回登板は１５１・９キロに沈んだ平均球速が、一気に１５８・５キロと約７キロも上げた。「直球を楽しく投げられた」。思い描いていた姿に近づき、ベンチでも珍しく笑顔がはじけた。

一方で、５回は突如制球が乱れ、３四死球を与えるなど３点を失った。目安の９０球に５回途中で到達し、予定された６回を投げきることができず。スタミナ面には不安を残す形となったが、本人は「（５回が）気にならないぐらいに良かった」と手応えを強調した。

一筋の光はのぞいた。リハビリ出場期間は８月１４日（日本時間１５日）の最初の登板から３０日間となる今月１２日（同１３日）まで。朗希にとって実質、最後のリハビリ登板だった。３日（同４日）時点ではロバーツ監督は「才能は間違いなくあるが、内容が伴っていない。（復帰には）圧倒的な内容が必要で、現状は達していない」と、今季中のメジャー復帰に消極的な姿勢を示していた。だが、まさに朗希の登板中に行われたロッキーズ戦前の監督会見で、剛球を連発したことを報道陣から聞かされると「そうなのか？ それは素晴らしい」と顔をほころばせた。

気になる今後について、指揮官は「次の計画は、球団として決める必要がある」と話した。メジャー昇格する場合、ド軍は現状で出場の前提となる４０人枠、２８人のベンチ入り枠が埋まっており、誰かを外さなければいけない。さらに、役割についても検討が必要だ。９月に先発ローテが好調、ブルペン陣は崩壊危機とあって「（先発と救援の）どちらも可能性はある」とし、ロッテ時代は一度もなく、今季オープン戦で一度経験したのみの救援起用にも含みを持たせた。「自分が貢献できる形で投げるだけ。いい準備ができたと思う」と朗希。総力戦で挑むシーズン終盤。若き右腕に対し、チームはどんな決断を下すのか。

◆朗希の今後 負傷者リスト（ＩＬ）に入った選手がリハビリのためにマイナーの試合に出場するのは投手は３０日間（野手は２０日間）まで。この日の登板が最終登板になることが確実だ。

【出場枠】メジャー昇格の場合、出場の前提の４０人枠、出場ベンチ入り枠２８人に入る必要がある。ドジャースは現時点ですべての枠を使っており、朗希の昇格となれば１人を事実上の戦力外通告（ＤＦＡ）にするなどして枠から外す必要がある。メジャー在籍５年以上の選手などはマイナー降格拒否権を持っており、ＮＰＢのように誰とでも入れ替えられる訳ではない。

【起用法】先発は山本、大谷、カーショー、スネル、グラスノー、シーハンと６枚が好調を維持。ポストシーズンに入れば、先発は４人前後とみられ、ローテ入り争いは厳しい。救援はやや不安定だが、朗希は今年３月のオープン戦で１試合経験しただけで、負けられない戦いが続く終盤に“ぶっつけ本番”で力を発揮出来るか不透明な部分は残る。

【昇格見送り】アリゾナでの秋季リーグに参加して登板することもできるが、ロバーツ監督はその可能性をすでに否定。その場合はＩＬ入りしたままレギュラーシーズン終了を迎えることになりそうだ。だが、昨季の地区シリーズで６０日ＩＬから復帰した千賀（メッツ）が復帰して登板したように、ポストシーズンで復帰する可能性は少なからず残されている。