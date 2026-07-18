■MLBヤンキースードジャース（日本時間18日、ヤンキー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのヤンキース戦に今季17度目の先発登板。5回2/3、94球を投げて被安打5、奪三振5、四死球1、失点1（自責点0）でマウンドを降りた。5月24日のブルワーズ戦以来、8登板ぶり4勝目ならず、中継ぎ陣にマウンドを託した。試合は1回から佐々木が160kmを超える直