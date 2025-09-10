この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAが、自身のYouTubeチャンネルで「【吉野家】肉だく牛魯珈カレーを爆食！数量限定で復活した人気コラボメニューをお肉大盛で食べたら美味しすぎて満腹になった女の吉野家カレー初体験」と題し、吉野家と人気カレー専門店・ロッカとのコラボメニュー「肉だく牛魯珈カレー」をレポートした。



動画冒頭、「ジムに行こうと外に出たつもりが気づいたら、クレープを食べていた山崎ナナです」と独特な切り口でスタート。その後、吉野家店内で早速メニューを注文し「今日は、吉野家で初めてのカレー食べに来ました。通常メニューでカレーがあります。今日頼んだのは、大人気のカレー屋さんロッカとコラボしたカレーです。冬に売っていたのですが、復活していたので食べに来ました」と語っている。



実際に『肉だく牛魯珈カレー』を前に、「肉もたっぷりで、とても美味しそうです。風味豊かなスパイスがふんだんに使われていて、なかなかに大人な味でした」と感想を述べ、「スパイスの効いたロッカカレーと吉野家の看板の牛肉を一気に贅沢に頬張ります。うまっ。このトロトロお肉とカレーめっちゃ合う。肉だくせいかい。最高」と満足げな表情を見せた。



さらに、トッピングの温玉について「温玉トッピング。実質、月見カレー。卵を崩しちゃいます。おいしそう。カレーは合うでしょ。温玉入りでいただきます」とし、実際に味わったあとには「半熟卵はオススメというよりも、もはや必須級に親和性が高かったです」とその“必須級”の美味しさを絶賛。「辛味もマイルドになって、酸味の部分もうまく温玉で調和して、めちゃくちゃおいしい。辛味が控えめになった分、スパイスの旨味がぐっと増して幸せです」と味変にも歓喜した。



また、「単体で最強のカレーと牛丼が手を組んだら、もう無敵です」とコラボの相乗効果の高さを強調。「カレーと牛を味わえるってめっちゃ贅沢じゃない？」と、二つの人気メニューの融合に興奮を隠せない様子だった。



吉野家オリジナルのご飯についても「少し固めで粒立ちがいい吉野家のお米も最高」と細かく評価し、プラス100円で肉だくにできる点に「満足感を考えたらもはや無料です」とコメント。



動画の最後には、「初めての吉野家カレー。ロカとのコラボカレー。スパイスが効いてて本格的でめっちゃおいしかったです。温玉トッピングがマストだね。これ。おすすめです。数量限定で復活らしいんで、是非皆さん食べに行ってみてください」と締めくくっている。



吉野家とロッカの“夢のコラボカレー”は、山崎NANAの心もしっかり掴んだようだ。