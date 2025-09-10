マツキヨの新作PBコスメを一挙紹介！開発担当者に聞いた“濃度へのこだわり”がすごかった
片手でプッシュできるコットンポンプ式を採用したスキンケアアイテム「matsukiyoクレンジングウォーター」など、SNSでも人気の商品を生み出しているマツキヨココカラ＆カンパニーのPB(プライベートブランド)。2025年9月11日(木)から発売予定の高機能PBコスメ商品も注目度大！ということで、今回は商品開発担当者にインタビューを行い、それら新アイテムの詳細や開発背景について教えてもらった。
【写真】これ1本でクレンジング・洗顔・化粧水まで完了！SNSでバズった「matsukiyoクレンジングウォーター」(写真右から2番目)
■マツキヨココカラ＆カンパニーの担当者に直撃インタビュー！
今回、話を伺ったのは、マツキヨココカラ＆カンパニーグループでPB開発に取り組んでいるMCCマネジメント 商品統括本部 商品開発部 商品開発課 次長 薬剤師 櫻井壱典さん。
――9月11日(木)発売予定の高機能PBコスメ商品について、どのようなものが出るのか教えてください。また、製品にかける想いや、こだわりのポイントなどについても教えてください。
【櫻井さん】私たちは日頃から、どのようなお客さまが商品を購入していて、そのお客さまはどのような価値観を持った方なのか…という購買データをかなり分析しているんですね。たとえば、この商品を買う方は「美容感度がかなり高い」とか「SNSの情報に対して敏感」とか。すべての商品において、こうした“意識スコア”を設定して分析しているのですが、この分析結果をもとに美容感度が高い方に向けて、9月から“美容皮膚科学発想”のスキンケアブランド「INJESK(インジェスク)」を新展開します。
テーマが「#高高高品質美容」なんですが、この3つの“高”は「#高感性なお客さまのために、#高プライドをもって開発した、#高センスなプロダクト」を意味しています。ドラッグストアの枠を超えた革新的な美容アイテムを、当社としてもプライドを持ってそろえていく考えです。
デビューアイテムは、生凍結(※成分に加熱などの加工処理がされていない)したNMN(※ニコチンアミドモノヌクレオチド)を1％配合(※製造時の濃度)した2剤式美容液を含む4商品。
2剤式美容液の「インジェスク NM 10000 デュオ ドリップ セラム(パウダー：0.5グラム／リキッド：18ミリリットル)」(4290円)は、フリーズドライ技術を用いたNMNのパウダーと、ナイアシンアミドを配合したリキッドをご自身で混ぜ合わせて、濃度を保った状態のまま使い切っていただく美容液となっています。
――NMNは、美容医療などで使われている成分ですよね？
【櫻井さん】はい。NMNなどは最近注目されている成分で、サプリは近年かなり出てきているんですけど、今回は化粧品として出るんですね。これを開発したのは「美容医療で使われている成分を手軽に使ってもらいたい」という想いから。「NMNをしっかりした濃度で入れよう」ということで、1％の濃度にしました。けれども、この量で成分を分解させずに、安定した濃度で使うには、その場でご自身で混ぜて使っていただかなくてはならなくて、製品のよさを体感していただきたいので、2剤式という方式になっています。
ちなみに、パッケージを開けて中を見ていただいたら、NMNのパウダーが「しっかり入っている」というのも感じていただけると思います。
――9月11日(木)は、口腔審美ケアブランド「Hits Different(ヒッツディファレント)」も発売されますね。
【櫻井さん】はい。デビューアイテムとして登場するのは、毎日のケアのためのペーストタイプ4種と、特別なクリーニングケアのためのパウダータイプ1種です。
なかでも、パウダータイプの歯磨き粉「ヒッツディファレント トゥースパウダー プレミアム ブライト 50(18グラム)」(1980円)は、歯の美白を重視したい方のための成分・超微細アパタイト(ヒドロキシアパタイト(清掃剤))を、シリーズ最高濃度の50％配合した商品となっています。こちらも、この濃度をペーストに配合するというのが難しかったので、このようなパウダー状になっているんです。
ドラッグストアって、歯周病のための商品はたくさんあるのですが、口腔審美のための商品ってまだまだ少ないんですね。そんな中で「歯と歯ぐきと息、この3つをキレイにしましょう」と開発したのが「ヒッツディファレント」。ナショナルブランドからもあまり出ていないような商品ですが、そこは我々がPBでお客さまをしっかり捉えていきたいなと。見た目も今までにないおしゃれさで、生活感を感じさせない、洗面台までも洗練させるビジュアルとなっています。
――そのほか、“濃度”にこだわったビューティブランド「matsukiyo CONCRED(マツキヨ コンクレッド)」から、アウトバスアイテム「ハイインテンシブケア」シリーズのヘアミストとヘアセラム2品が登場しますね。
【櫻井さん】「matsukiyo コンクレッド」は、濃度にこだわったビューティーケアブランドで、第一弾では、髪の主成分であるアミノ酸を高濃度配合したシャンプーとトリートメントを発売しました。今回、第二弾では、スキニフィケーションという着想から得た質感補正ヘアミスト「matsukiyo コンクレッド ハイインテンシブケア シルキーモイスチャー 1％濃度 Ｗヘアミスト(100ミリリットル)」(1980円)と、ストレートヘアセラム「matsukiyo コンクレッド ハイインテンシブケア ストレート 5％濃度ヘアセラム(100ミリリットル)」(1980円)をラインナップに加え、サロン成分として注目されている機能性成分の選定と、配合濃度にこだわりました。
――今後の展望があれば教えてください。また、これから新作のPBコスメ商品を手にされる方へのメッセージをお願いします。
【櫻井さん】先日行った「インジェスク」と「ヒッツディファレント」の新商品発表会では、メディアやインフルエンサーの方々に来ていただいたのですが、PBをまだあまり知らないという方もけっこういらっしゃいました。そんな中で、これまで発売してきた商品をまとめてご紹介したら、「こんなにいろいろあったんだ」と多くの方に気づいていただけました。なので、今後はPRを強化して、さまざまな商品がまだまだありますよ、というのを伝えていけたらと思っています。化粧品や医薬品をはじめ、日用品、食品なども幅広くそろえているのでよろしくお願いします！
紹介した商品は9月11日(木)より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ(一部店舗を除く)とマツキヨココカラオンラインストアにて販売が開始される。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
