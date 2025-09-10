10日（日本時間）にアップル（Apple）が発表した「iPhone 17」シリーズすべてで、eSIM対応・物理SIM非対応となることがわかった。

10日に開催された「Apple Event」では、新型iPhoneとして「iPhone Air」「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」が発表された。「iPhone Air」の紹介シーンでは「eSIMのみに対応するように設計」したことが明言されていた。

Apple公式サイトを確認すると、各モデルでSIMの対応については「デュアルeSIM（2つのアクティブなeSIM、保存できるeSIMは8つ以上）」と記載があり、「iPhone 17の各モデルはeSIMを使ってアクティベートされます。物理的なSIMには対応していません」と説明されている。「iPhone Air」も同じ記載となる。

なお、Appleのサポートページでは、OSをまたいでiPhoneへeSIMの転送が可能である旨が確認できる。

10日発表のiPhoneとiPhone 16e