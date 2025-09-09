Instagramに投稿されたのは、犬の散歩中に保護された子猫の1ヵ月半後の姿です。「馴染んでますね」「とても保護猫とは思えない場面♡」「安心して委ねてる」といった声が寄せられ、記事執筆時点で132万回以上再生されています。

【動画：『犬の散歩中についてきた子猫』を保護して1か月半…帰宅すると、『まさかの瞬間』】

散歩中に保護した子猫

Instagramアカウント「こころ/こはる/かのん/しおん/くう(@chi.bi_family)」は、4匹のチワワファミリーの日常を投稿しているアカウントです。

しかし、この度、新たに子猫がファミリーの仲間入りしたといいます。

飼い主さんによると、チワワたちの散歩中に後ろをついてきたそうで、チワワたちに警戒されて吠えられながらも諦めずに家までついてきた子なのだとか！

その後、動物病院へ連れて行ったところ、マイクロチップなどもなく、生後3ヵ月ほどの野良猫であることが判明。そのままチワワファミリーの仲間入りを果たしたのでした！

1ヵ月半後、飼い主が帰宅すると…

ある日、飼い主さんが帰宅すると、先輩犬のチワワに密着するようにくっついて、スヤスヤと休んでいるくうくんの姿があったといいます！

飼い主さんが近づいても逃げたりすることはなく、そのまま先輩のおしりに顎を乗せて入眠。

とっても安心した様子でのんびり過ごすくうくんの姿からは、保護されてから1ヵ月半の元野良猫とは思えないリラックスぶりです。きっと居心地の良い環境で、素敵な家族に囲まれてるからなのでしょう。

すっかり馴染んだ様子にほっこり♡

保護されてから1ヵ月半ですっかり家族に馴染んでいるくうくんの姿は、 記事執筆時点で132万回以上再生され、「馴染んでますね」「とても保護猫とは思えない場面♡」「安心して委ねてる」と称賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント「こころ/こはる/かのん/しおん/くう(@chi.bi_family)」では、新たに家族に加わったくうくんを含むチワワファミリーの皆さんの暮らしぶりが投稿されています。

くうくん、心くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「こころ/こはる/かのん/しおん/くう(@chi.bi_family)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。